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मंच पर फिर बेलगाम कैलाश विजयवर्गीय, महिला पार्षद से बोले "आपकी चौड़ाई थोड़ी बढ़ गई है"

नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फिर विवादास्पद टिप्पणी की. अपनी ही पार्टी की महिला पार्षद की शारीरिक बनावट पर कसा तंज.

Kailash Vijayvargiya controversy
कैलाश विजयवर्गीय ने महिला पार्षद पर की विवादास्पद टिप्पणी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 1:57 PM IST

3 Min Read
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इंदौर : नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में सार्वजनिक मंच से फिर विवादित टिप्पणी की. विकास कार्यो के लोकार्पण अवसर पर कैलाश विजयवर्गीय ने एक महिला पार्षद की शारीरिक बनावट पर आपत्तिजनिक टिप्पणी की. माइक से संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने महिला पार्षद के लिए कहा "इनकी चौड़ाई थोड़ा बढ़ गई है." इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय हंसने लगते हैं. इस दौरान मंच पर बीजेपी के सांसद सहित दिग्गज नेता बैठे थे.

मां शब्द पर प्रवचन करते-करते भूले मर्यादा

नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रविवार 20 सितंबर को सांसद लालवानी के साथ वार्ड 6 में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. इस दौरान पब्लिक को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने एक दिन पहले कांग्रेस की 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में पीएम मोदी को लेकर की गई कॉमेडी पर राहुल गांधी को घेरा.

नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (ETV BHARAT)

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा "कल सरेआम बच्चों के सामने एक मिमिक्री वाला आया, कांग्रेस के दिग्गज नेता वहां बैठे थे. वह मां के नाम की खिल्ली उड़ाकर चला गया. यह क्षमायोग्य है क्या? किसी की भी माँ हो, माँ तो केवल माँ होती है. माँ शब्द छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा अर्थ रखता है. आप विकास नहीं कर सकते हो मत करो, देशसेवा नहीं कर सकते हो मत करो, लेकिन किसी माँ का अपमान करने का क्या औचित्य है."

विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस की आपत्ति

मां की महिमा पर लंबी-चौड़ी बातें करने के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक महिला पार्षद का नाम लेकर माइक पर बुलाया. महिला पार्षद के सामने आते ही कैलाश विजयवर्गीय हंसते हुए कहा "इनकी चौड़ाई थोड़ा बढ़ गई है." महिला पार्षद के पीछे मंत्री के एक कार्यकर्ता था. ऐसे में वह दिखाई नहीं दे रही थी. इसी दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने ये टिप्पणी की.

महिला पार्षद की शारीरिक बनावट को लेकर टिप्पणी करने के बाद कांग्रेस ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को घेरा है. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर नीलाभ शुक्ला ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की टिप्पणी पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है "भाजपा ने हमेशा महिलाओं का अपमान किया है."

कैलाश विजयवर्गीय के कुछ विवादास्पद बयान

साल 2023 में इंदौर में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने लड़कियों के पहनावे पर विवादित टिप्पणी की थी. उनका कहना था "लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि उनमें देवी का रूप नहीं दिखता, बल्कि वे शूर्पणखा जैसी दिखाई देती हैं." उस समय महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों ने कड़ा विरोध किया था.

जून 2025 में महिलाओं के पहनावे पर एक और बयान देते हुए उन्होंने कहा था "उन्हें लड़कियों का छोटे या रिवीलिंग कपड़े पहनना पसंद नहीं है और वे ऐसी लड़कियों के साथ फोटो नहीं खिंचवाते." इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी कांड में विजयवर्गीय का 'घंटा' वाला बयान भी काफी चर्चित रहा था.

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