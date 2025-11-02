बिहार चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय का 150 सीटें जीतने का दावा, बोले-'तेजस्वी अभी से बोल रहे सॉरी'
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा, बोले-150 से ज्यादा सीटें जीत रही NDA.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2025 at 1:24 PM IST
इंदौर: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान जारी है. वहीं मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बिहार चुनान में 150 सीटें मिलने का दावा किया है. वहीं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित करने के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि फिलहाल तो चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और गृहमंत्री अमित शाह इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं.
'अभी से सॉरी बोलने लगे तेजस्वी यादव'
मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर जगह-जगह समारोह में आयोजित किए गए. वहीं इंदौर में आयोजित प्रोग्राम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बिहार विधानसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि "तेजस्वी यादव को अपनी नाव डूबती नजर आ रही है, इसलिए उन्होंने अभी से 'सॉरी' बोलना शुरू कर दिया है. उन्होंने दावा करते हुए कहा बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलेगा और हमें 150 से अधिक सीटें हासिल होंगी. नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री विजयवर्गीय ने स्पष्ट कहा कि यह पूरी तरह काल्पनिक चर्चा है.
नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA लड़ रही चुनाव
देश के गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि एनडीए बिहार चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहा है, इसलिए इस पर किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए. इसके साथ ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के हालिया बयान जिसमें उन्होंने जिन्ना और सावरकर देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहरने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि "देश का विभाजन कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम था. कांग्रेस हमेशा से देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करती रही है.
देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल होगा एमपी
कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के विकास में मुख्यमंत्री के योगदान का जिक्र करते हुए कहा सभी मुख्यमंत्रियों का कहीं न कहीं योगदान रहा है. सभी ने अपने-अपने समय में प्रदेश के विकास में भूमिका निभाई है. आज डबल इंजन की सरकार के कारण आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना साकार होता दिख रहा है. यदि इसी गति से विकास कार्य जारी रहे तो आने वाले वर्षों में प्रदेश देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल होगा."