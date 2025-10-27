ETV Bharat / state

मैंने खिलाड़ियों के फटे कपड़े देखे हैं, सरेआम चूम लेते हैं फेंस, छेड़छाड़ पर विजयवर्गीय की सलह

ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट खिलाड़ियों से छेड़छाड़ मामले पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान, बोले- घूमने जाएं तो अपने साथ लोकल आदमी को लेकर चलें.

kailash vijayvargiya advice players
छेड़छाड़ पर विजयवर्गीय की सलह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 10:04 AM IST

Updated : October 27, 2025 at 10:15 AM IST

इंदौर: अपने खास बयानों के लिए चर्चित कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अब ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी के साथ हुई छेड़छाड़ मामले में अजीब बयान दिया है. कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि, ''यदि खिलाड़ी इवेंट के दौरान अपना स्थान छोड़े तो उन्हें सिक्योरिटी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बताकर जाना चाहिए. क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ियों का बड़ा क्रेज होता है. उनके बाहर निकलते ही चाहने वाले उनके कपड़े तक फाड़ देते हैं.''

लोकल आदमी को साथ लेकर घूमें खिलाड़ी
हाल ही में इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था. इसके बाद से ही इस मामले में बवाल मचा हुआ है. इस बीच कैलाश विजयवर्गीय ने खिलाड़ियों को सलाह देते हए कहा, ''खिलाड़ी जब भी कहीं घूमने जाते हैं उन्हें किसी लोकल आदमी को साथ में लेकर जाना चाहिए. मैंने इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ियों के कपड़े फटे हुए देखे हैं. फुटबॉल खिलाड़ियों का तो इतना क्रेज होता है कि कई लड़कियों को मैंने फुटबॉल खिलाड़ियों को चूमते भी देखा है.''

''कभी-कभी खिलाड़ियों को भी अपनी लोकप्रियता का एहसास नहीं होता, इसलिए खिलाड़ी भी अपनी लोकप्रियता का ध्यान रखें, यह घटना सबको एक सबक देती है.'' इधर विजयवर्गीय के इस बयान के बाद अब इंदौर में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस मामले में पता यह भी चला है ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ सुरक्षा इंतजाम नहीं थे.

खिलाड़ियों की सुरक्षा पर उठे सवाल
खिलाड़ी होटल से शॉपिंग मॉल, पब और रेस्टोरेंट होकर आ गईं लेकिन पुलिस को उनके मूवमेंट का पता नहीं चला. हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि खिलाड़ियों की मैनेजर के द्वारा सूचना दी गई थी लेकिन पुलिस ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई. इधर, इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की व्यवस्थाओं पर भी उंगलियां उठ रही है.

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों से छेड़छाड़
घटना शुक्रवार की है. शनिवार को इंदौर में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच मैच था. मैच को लेकर दोनों टीमों की महिला खिलाड़ी इंदौर आईं थी और यहां एक होटल में रुकी थी. शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया की दो महिला खिलाड़ी होटल से एक कैफे जा रही थी. जब वह खजराना रोड पर पैदल टहलते हुए जा रही थी इस दौरान एक बाइक सवार युवक उनके पास आया और उनके साथ छेड़छाड़ करने लगा. तुरंत महिला खिलाड़ियों ने अपने सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमस को एक मैसेज भेजकर सारी बात बताई. हालांकि पुलिस ने तुरंत आरोपी अकील को गिरफ्तार कर लिया था.

