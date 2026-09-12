मध्य प्रदेश में दौड़ेंगी जंबो बस, पीथमपुर में प्रॉडक्शन, एक बार में 125 लोग करेंगे यात्रा
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत के साथ अब आधुनिक और इलेक्ट्रिक जंबो बसें बनेंगी. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 6:23 PM IST
इंदौर : देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी में शुमार एका मोबिलिटी (eka mobility) ने पीथमपुर में अपना आधुनिक प्लांट स्थापित किया है. यहां सालाना 5000 इलेक्ट्रिक बसें तैयार होंगी. देश में परिवहन के तमाम साधनों के बावजूद सर्वाधिक यात्री बसों में सवारी करते हैं. भारतीय रोड कांग्रेस के अनुमान के मुताबिक देश में रोज दो सौ से ढाई सौ करोड़ लोग बसों में सवारी करते हैं.
देश में बसों की मांग लगातार बढ़ी
बसों की लगातार मांग बढ़ रही है. ऑल इंडिया बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष प्रसन्न पटवर्धन बताते हैं "देश में प्रतिदिन एयरलाइन से 5 लाख लोग, रेलवे नेटवर्क से 2 करोड़ 40 लाख और मेट्रो ट्रेन में सवा करोड़ लोग यात्रा करते हैं, लेकिन बसों में प्रतिदिन इससे कई गुना लोग रोज सफर करते हैं. इसलिए भविष्य में बसों की मांग तेजी से बढ़ रही है."
पीथमपुर में इलेक्ट्रिक बसों का बड़ा कारखाना
बस परिवहन के लिहाज से मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य ने सभी 55 जिलों में 150 रूटों पर बसें, 450 रूट पर इंटरसिटी बस और 436 रूट पर इंटरेस्ट रेट बसें चलाने का फैसला किया है तो राज्य में इलेक्ट्रिक और सुविधाजनक बस की मांग बढ़ाने के आसार हैं. यही वजह है कि देश की बड़ी बस निर्माता कंपनी अब मध्य प्रदेश में संभावनाएं तलाश रही हैं.
इस बीच देश की सबसे बड़ी बस निर्माता कंपनियों में शामिल एका मोबिलिटी ने प्रदेश के ऑटोमोबाइल हब कहे जाने वाले पीथमपुर में इलेक्ट्रिक बसों का पांचवां सबसे बड़ा कारखाना स्थापित किया है. यहां पहले चरण में ही 5000 इलेक्ट्रिक बसें तैयार की जाएंगी.
- चाबी लगाते ही तूफान से बात करेंगी बस, सड़कों पर मोहन यादव सरकार की इलेक्ट्रिक बसें जल्द
- मध्य प्रदेश में फर्राटा भरने को तैयार सरकारी बसें, देखें- पहले चरण के 40 रूट की सूची
पीथमपुर में बनी बसें कई राज्यों में सप्लाई होंगी
पीथमपुर में सालाना ई-बस के निर्माण की संख्या भी इतनी ही रहने वाली है, जहां से मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए भी बसों की आपूर्ति होगी. संस्थापक अध्यक्ष एका मोबिलिटी प्रमुख सुधीर मेहता का कहना है "मध्य प्रदेश के अलावा देशभर में इलेक्ट्रिक बसें की मांग के अनुरूप आपूर्ति चुनौतीपूर्ण है. लेकिन अब जिस तरह पीथमपुर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपना उत्पादन कर रही है. इससे मध्य प्रदेश के अलावा देशभर में न केवल इलेक्ट्रिक बस बल्कि 3 सीटर, 6 सीटर, 22 सीटर, 33 सीटर और 55 सीटर बसों के अलावा 18 मीटर लंबी 125 सीटर बसें भी मध्य प्रदेश में तैयार किए जाने के दौड़ती नजर आएंगी."