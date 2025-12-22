जेपी नड्डा ने फूंका 2047 के विकसित भारत का मंत्र, धार में करेंगे मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन
इंदौर: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं. सोमवार को उन्होंने इंदौर पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं को 2047 तक विकसित भारत बनाने का मंत्र दिया. वहीं, मंगलवार को जेपी नड्डा धार में मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे. इंदौर एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे.
2047 तक विकसित भारत बनाने का मंत्र दिया
सोमवार को इंदौर पहुंचने के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया. जिसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को 2047 तक विकसित भारत बनाने का मंत्र दिया. उन्होंने कहा, "इंदौर में पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह यह बताता है कि देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश मोहन यादव के नेतृत्व में विकास कार्यों को पूरा करने में आगे बढ़ रहा है."
कार्यकर्ताओं से विकसित भारत बनाने में सहयोग की अपील
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधन के दौरान कहा कि "हम सब लोग एक विचार के साथ देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं. मेरा सभी से निवेदन और आह्वान है कि जिस तरह मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के अलावा राज्य के मंत्री और विधायक काम में लगे हुए हैं, उन्हें सभी लोग ताकत प्रदान करें, ताकि 2047 में लोग विकसित भारत को अपनी मेहनत लगन और इच्छा शक्ति के साथ देख सकें."
धार में करेंगे मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 23 दिसम्बर को धार में मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन करेंगे. इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा भी शामिल होंगे. कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने सोमवार को मेडिकल कॉलेज के भूमिपूजन कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर हेलीपैड व कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया.
कलेक्टर ने तैयारियों का किया निरीक्षण
कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने निरीक्षण कर कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश, संबंधित अधिकारियों को दिए. कलेक्टर ने यहां मुख्य मंच निर्माण, ग्रीन रूम, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, बैरिकेडिंग, वीआईपी बैठक व पार्किंग व्यवस्था, विभागीय स्टॉल, शौचालय, पानी की व्यवस्था, मीडिया मैनेजमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस व अन्य व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल पर अग्निशमन, पेयजल आदि के समुचित प्रबंध करने तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल एवं प्रदर्शनी स्थल का भी निरीक्षण कर उचित निर्देश दिए.