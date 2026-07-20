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नौकरी के लिए जमा कराई ओरिजिनल मार्कशीट, वापस मांगने पर 15 हजार की डिमांड

इंदौर में कंसल्टेंसी से जब्त हुई 10वीं 12वीं के छात्रों की 313 ओरिजनल मार्कशीट, सोशल मीडिया के जरिए कंसल्टेंसी पर नौकरी पाने पहुंचे थे स्टुडेंट्स.

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नौकरी के लिए जमा कराया ओरिजिनल मार्कशट वापस करने के मांगे पैसे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 5:42 PM IST

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इंदौर: विजयनगर पुलिस को छात्राओं से शिकायत मिली थी कि क्षेत्र में मौजूद एक कंसल्टेंसी ऑफिस के संचालक द्वारा नौकरी के नाम पर ओरिजिनल मार्कशीट रखी जा रही है. छात्रों द्वारा अपनी मार्कशीट मांगे जाने पर भी वापस नहीं किया जा रहा है. जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और कार्रवाई के दौरान संचालक मयंक सराफ को गिरफ्तार किया है. वहीं, आरोपी के पास से 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट बरामद की गई है.

313 ओरिजिनल मार्कशीट की गई बरामद

विजयनगर में नौकरी के नाम पर एक कंसल्टेंसी द्वारा ओरिजनल मार्कशीट लेने के बाद वापस नहीं करने को लेकर शिकायत सामने आई थी. पुलिस ने इस मामले में जांच-पड़ताल की और कंसल्टेंसी संचालक को पूछताछ के लिए बुलाया. पूछताछ के दौरान संचालक ने उचित जवाब पुलिस को नहीं दिए. इसके बाद उसके ऑफिस की तलाशी ली गई, जहां से छात्रों की करीब 313 ओरिजिनल मार्कशीट बरामद की गई है.

313 ओरिजिनल मार्कशीट की गई बरामद (ETV Bharat)

सोशल मीडिया के जरिए कंसल्टेंसी पर पहुंचे थे छात्र

शिकायतकर्ता छात्र छात्राओं ने पुलिस को बताया कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से संबंधित कंसल्टेंसी के बारे में जानकारी लगी थी. वे जॉब के लिए इस कंसल्टेंसी पर आए, तो संचालक मयंक सराफ के द्वारा नौकरी दिलाने के एवज में उनकी ओरिजिनल मार्कशीट अपने ऑफिस पर जमा करवा ली गई, लेकिन मार्कशीट जमा करवाने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली.

आरोपी से पूछताछ जारी

छात्रों ने बताया कि जब उनके द्वारा अपनी मार्कशीट वापस मांगी गई, तो कंसल्टेंसी संचालक मयंक सराफ के द्वारा प्रत्येक छात्र-छात्राओं से 5000 और 15000 की डिमांड की जाने लगी. जिसके बाद छात्राओं ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की. डीसीपी अमन सिंह राठौर ने बताया कि "फिलहाल पुलिस ने आरोपी मयंक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर, उसे गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही इस पूरे मामले में कुछ और आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जा सकती है."

बताया गया कि आरोपी ने इंदौर के साथ ही मध्य प्रदेश के अलग-अलग शहरों के छात्रों को भी नौकरी दिलाने के नाम पर इस तरह से धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया है.

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