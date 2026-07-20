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नौकरी के लिए जमा कराई ओरिजिनल मार्कशीट, वापस मांगने पर 15 हजार की डिमांड

नौकरी के लिए जमा कराया ओरिजिनल मार्कशट वापस करने के मांगे पैसे ( ETV Bharat )

विजयनगर में नौकरी के नाम पर एक कंसल्टेंसी द्वारा ओरिजनल मार्कशीट लेने के बाद वापस नहीं करने को लेकर शिकायत सामने आई थी. पुलिस ने इस मामले में जांच-पड़ताल की और कंसल्टेंसी संचालक को पूछताछ के लिए बुलाया. पूछताछ के दौरान संचालक ने उचित जवाब पुलिस को नहीं दिए. इसके बाद उसके ऑफिस की तलाशी ली गई, जहां से छात्रों की करीब 313 ओरिजिनल मार्कशीट बरामद की गई है.

इंदौर: विजयनगर पुलिस को छात्राओं से शिकायत मिली थी कि क्षेत्र में मौजूद एक कंसल्टेंसी ऑफिस के संचालक द्वारा नौकरी के नाम पर ओरिजिनल मार्कशीट रखी जा रही है. छात्रों द्वारा अपनी मार्कशीट मांगे जाने पर भी वापस नहीं किया जा रहा है. जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और कार्रवाई के दौरान संचालक मयंक सराफ को गिरफ्तार किया है. वहीं, आरोपी के पास से 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट बरामद की गई है.

सोशल मीडिया के जरिए कंसल्टेंसी पर पहुंचे थे छात्र

शिकायतकर्ता छात्र छात्राओं ने पुलिस को बताया कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से संबंधित कंसल्टेंसी के बारे में जानकारी लगी थी. वे जॉब के लिए इस कंसल्टेंसी पर आए, तो संचालक मयंक सराफ के द्वारा नौकरी दिलाने के एवज में उनकी ओरिजिनल मार्कशीट अपने ऑफिस पर जमा करवा ली गई, लेकिन मार्कशीट जमा करवाने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली.

आरोपी से पूछताछ जारी

छात्रों ने बताया कि जब उनके द्वारा अपनी मार्कशीट वापस मांगी गई, तो कंसल्टेंसी संचालक मयंक सराफ के द्वारा प्रत्येक छात्र-छात्राओं से 5000 और 15000 की डिमांड की जाने लगी. जिसके बाद छात्राओं ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की. डीसीपी अमन सिंह राठौर ने बताया कि "फिलहाल पुलिस ने आरोपी मयंक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर, उसे गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही इस पूरे मामले में कुछ और आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जा सकती है."

बताया गया कि आरोपी ने इंदौर के साथ ही मध्य प्रदेश के अलग-अलग शहरों के छात्रों को भी नौकरी दिलाने के नाम पर इस तरह से धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया है.