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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के दूसरे भाई पर भी पुलिस का शिकंजा, इस मामले में पूछताछ जारी

जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी के ड्रग्स व गैम्बलिंग मामले में कनेक्शन के बाद दूसरे भाई भरत पटवारी से भी पूछताछ,

JITU PATWARI BROTHER INTERROGATION
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के दूसरे भाई पर भी पुलिस का शिकंजा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 9:18 AM IST

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Updated : July 25, 2026 at 9:35 AM IST

3 Min Read
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इंदौर : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाईयों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता नजर आ रहा है. पहले जहां नाना पटवारी के तार ड्रग्स तस्कर व गैम्बलिंग मामले से जुड़े. तो वहीं अब जीतू पटवारी के एक और भाई भरत पटवारी को शुक्रवार को पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने बुलाया. तकरीबन 4 से 5 घंटे तक पुलिस ने भरत पटवारी से पूछताछ की और उसके बाद उन्हें थाने से छोड़ दिया गया है.

कई संगीन मामलों से जुड़ रहे तार

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी से पूछताछ के मामले पर डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत ने कहा, '' 9 जुलाई को एनडीपीएस एक्ट के तहत इरफान खान और संजय कौशल को गिरफ्तार किया गया था उसके बाद इस पूरे मामले में नाना पटवारी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था. पुलिस की जांच लगातार जारी है और ड्रग्स के साथ ही ऑनलाइन सट्टे और अब जमीन से जुड़ी कथित धोखाधड़ी के मामले में भी पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है. इसी कड़ी में पुलिस को भरत पटवारी के मामले में कुछ जानकारियां मिली थीं, उसी के चलते पुलिस ने भरत पटवारी को पूछताछ के लिए बुलाया था.''

जानकारी देते डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत (Etv Bharat)

ड्रग्स, गैम्बलिंग के बाद रियल स्टेट धोखाधड़ी से जुड़े तार

डीसीपी के मुताबिक, पूछताछ के दौरान भारत पटवारी से उनके विभिन्न रियल स्टेट कंपनियों के बारे में जानकारी ली. भरत पटवारी और सुमित मंत्री क्रश प्रायर नामक कंपनी के डायरेक्टर हैं. इस कंपनी और उससे जुड़े दस्तावेजों के लिए भरत पटवारी को तलब किया गया था. जांच में यह भी सामने आया कि पटवारी से जुड़े रियल स्टेट फर्म 2010 से सुमित मंत्री को एक जमीन बेची गई थी. बाद में इसका डेवलपमेंट का कामकाज कृष्णानंद डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ही किया गया था और इसके डायरेक्टर नाना पटवारी और भरत पटवारी थे. बाद में भरत पटवारी की जगह सतीश पटवारी को डायरेक्टर बनाया गया जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के काका के लड़के हैं.

Jitu Patwari brother interrogation
राजेंद्रनगर पुलिस कर रही मामले की जांच (Etv Bharat)

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जीतू पटवारी के भाईयों की संपत्ति की कुंडली बना रही पुलिस

इस मामले में पुलिस ने अलग-अलग पहलुओं पर भरत पटवारी से पूछताछ की. साथ ही उनकी संपत्ति और बैंक डिटेल्स से संबंधित दस्तावेजों के साथ पुन: पूछताछ के लिए बुलाया है. वह रियल स्टेट की किन कंपनियों के डायरेक्टर हैं और कहां-कहां उन्होंने इन्वेस्ट किया है, इसके बारे में पुलिस के द्वारा जानकारी जुटाई गई है.

Last Updated : July 25, 2026 at 9:35 AM IST

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