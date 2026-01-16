सुमित्रा महाजन से मिले जीतू पटवारी, भागीरथपुरा दूषित पानी कांड में ताई की एंट्री
पूर्व लोकसभा स्पीकर व पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन से मिलने पहुंचे जीतू पटवारी, इंदौर भागीरथपुरा दूषित मामले में की चर्चा.
Published : January 16, 2026 at 3:08 PM IST
इंदौर: भागीरथपुरा में दूषित पानी से कई लोगों की मौत के बाद सरकार और निगम परिषद के खिलाफ मैदान संभाल रही. कांग्रेस की पहल पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की भी इस मामले में एंट्री हो गई है. जिन्होंने सरकार को विपक्ष के साथ मिलकर इस मामले में सकारात्मक हल निकालने का सुझाव दिया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सुमित्रा महाजन से मिलने पहुंचे थे.
भागीरथपुरा की घटना राजनीति का विषय नहीं
विभिन्न मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने वाली पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से चर्चा के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के साथ सुमित्रा महाजन से मिलने पहुंचे. जहां ताई के निवास पर दोनों नेताओं के बीच विस्तार से चर्चा हुई. हालांकि चर्चा के बाद जीतू पटवारी ने स्पष्ट किया कि भागीरथपुरा की घटना केवल राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि यह जन स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है.
इंदौर की जनता को मिले साफ पानी
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में पीने का पानी दूषित है. ऐसे में राजनीति से ऊपर उठकर जनता को शुद्ध पानी उपलब्ध कराना सभी की जिम्मेदारी है. जीतू पटवारी ने इशारों-इशारों में कैलाश विजयवर्गीय पर तंज कसते हुए कहा कि "गालियां देने और गलत शब्दों का इस्तेमाल करने की बजाय यह ज़रूरी है कि इंदौर की जनता को साफ और पीने योग्य पानी मिले. इंदौर का नाम बदनाम न हो और आने वाली पीढ़ी को बेहतर जल व्यवस्था मिल सके, इसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए.
NGT बोली-इंदौर का पानी 70% पीने योग्य नहीं
उन्होंने कहा अब तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इंदौर में 70% पानी पीने योग्य नहीं है. यह बदनाम करने की बात नहीं है, लेकिन एनजीटी ने भी अब सरकार को आइना दिखा दिया है. इसलिए जन स्वास्थ्य की चिंता करते हुए सरकार को इस मामले में पॉजिटिव काम करना चाहिए." इस दौरान जीतू पटवारी से चर्चा को लेकर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा "भागीरथपुरा की घटना को लेकर जीतू पटवारी उनसे चर्चा करने आए थे. विपक्ष का काम ही विरोध करना होता है और प्रजातंत्र में विपक्ष को पूरी ताकत से लड़ाई लड़ना चाहिए.
ताई बोलीं- विपक्ष के सुझाव को साथ लेकर चले सरकार
यदि कोई व्यक्ति इस मामले में चर्चा के लिए जाकर सुझाव दे रहा है, तो सभी के हित में उसका समाधान होना चाहिए. सुमित्रा महाजन ने कहा भागीरथपुरा को लेकर राज्य सरकार को विपक्ष के सुझाव को साथ लेकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए. उन्होंने कहा इंदौर में आईआईटी, आईआईएम और जीएसआईटीएस जैसे संस्थान के विशेषज्ञों की इसमें मदद ली जा सकती है. इसलिए सभी को मिल बैठकर इस मामले में समस्या का समाधान करना चाहिए.