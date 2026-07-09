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जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी इंदौर के राजेंद्र नगर पुलिस थाने में तलब, पूछताछ जारी

जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पुलिस ने तलब किया ( ETV BHARAT )