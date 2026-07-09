जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी इंदौर के राजेंद्र नगर पुलिस थाने में तलब, पूछताछ जारी
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई को इंदौर पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया. किस मामले में, ये पूरी तरह साफ नहीं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 7:31 PM IST
इंदौर : मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को राजेंद्र नगर पुलिस थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया. नाना पटवारी से पुलिस की पूछताछ जारी है. जीतू पटवारी के भाई को पुलिस थाने में बुलाने की सूचना मिलते ही कांग्रेसियों में रोष फैल गया. इंदौर कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर परेशान करने का आरोप लगाया है.
इंदौर डीसीपी ने पूछताछ की पुष्टि की
हाल ही में इंदौर की राजेंद्र नगर पुलिस ने बिजलपुर क्षेत्र से दो लोगों को 10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया था. दोनों आरोपियों से जब पूछताछ की तो उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी के बारे में जानकारी दी. इसके चलते राजेंद्र नगर पुलिस ने नाना पटवारी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया और फिर हिरासत में ले लिया. डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत का कहना है "ड्रग्स तस्करी के दोनों आरोपियों की निशानदेही पर नाना पटवारी से पूछताछ की जा रही है. जल्द ही इस पूरे मामले में कुछ खुलासे करेंगे."
कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित कर रही सरकार
शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे का कहना है "हमें इंदौर पुलिस द्वारा किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को किस मामले में पकड़ा गया है. हमारे द्वारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए कॉल किया जा रहा है. लेकिन पुलिस द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जा रही है. पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जीतू पटवारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो उन्हें परेशान करने के लिए षड्यंत्र चल रहा है. पूरी कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ है और उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है."
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जीतू के वकील का जावा- पुलिस कुछ नहीं बता रही
जीतू पटवारी के एडवोकेट जय हार्डिया का कहना है "हमें जीतू पटवारी के भाई के बारे में अभी किस तरह की कोई जानकारी नहीं है और हमारे द्वारा एक आवेदन राजेंद्र नगर पुलिस को दिया गया है. इसमें यह मांग की गई है कि जीतू पटवारी के भाई अपने घर से लापता हैं, उन्हें तलाश जाए."