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जीतू पटवारी के भाई का ड्रग्स तस्करों से कैसा कनेक्शन? इंदौर पुलिस खंगाल रही हिस्ट्री, कांग्रेस का आया रिएक्शन

ड्रग्स तस्करी के आरोपियों से पूछताछ के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई को हिरासत में लेकर 3 घंटे पूछताछ. फिलहाल रिहा किया.

Jitu Patwari brother custody
नाना पटवारी ने पुलिस को दिखाई अकड़ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 12:30 PM IST

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Updated : July 10, 2026 at 1:12 PM IST

3 Min Read
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इंदौर : मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पुलिस ने फिलहाल हिरासत से छोड़ दिया है. नाना पटवारी से पुलिस ने 3 घंटे तक पूछताछ की. इस दौरान नाना पटवारी ने क्या बताया, इस बारे में पुलिस ने खुलासा नहीं किया है. ये जरूर कहा है कि ड्रग्स तस्करों से पूछताछ के बाद कोई नया तथ्य निकलकर सामने आता है तो नाना पटवारी को फिर से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है.

ड्रग्स तस्करों ने बताया नाना पटवारी का नाम

इंदौर की राजेंद्र नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि इरफान और रोनी ब्राउन शुगर की डिलीवरी देने के लिए आने वाले हैं. पुलिस ने इरफान और रोनी को गिरफ्तार किया. जब उनसे पूछताछ की तो बताया वे इस ब्राउन शुगर की डिलीवरी जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी और उसके मित्र मानव गंगवानी को देने के लिए आए थे. इसके बाद पुलिस ने नाना पटवारी और उसके मित्र मानव गंगवानी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया. इस दौरान पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया. नाना पटवारी और उसके मित्र से ड्रग्स तस्करी के आरोपी इरफान और रोनी से संबंधों को लेकर पूछताछ की गई.

डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत (ETV BHARAT)

नाना पटवारी ने पुलिस को दिखाई अकड़

नाना पटवारी को पुलिसकर्मी थाने पर पूछताछ के लिए लेकर पहुंचे तो उनकी अकड़ देखने को मिली. वह पुलिसकर्मियों को "छोड़ रे' कहते हुए नजर आए. डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत ने बताया "मामले की बारीकी से जांच की जा रही है. आरोपियों के कॉल डिटेल और अलग-अलग तरह के साक्ष्य का भी मिलान किया जा रहा है."

वहीं, इंदौर शहर कांग्रेस के नेताओं ने पुलिस कार्रवाई पर रोष जाहिर किया है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जीतू पटवारी ने राज्य सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर मोर्चा खोला है. इसलिए बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है. इसके बाद भी कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे.

ये एक पॉलिटिकल बदला है : जीतू पटवारी

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी के नेताओं को बेवजह टारगेट किया जा रहा है. ये कोई पहली बार नहीं है. कई जिलों में कांग्रेस नेताओं को कभी जिला प्रशासन तो कभी पुलिस प्रशासन द्वारा निशाना बनाया जा रहा है. कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है. इसके बाद भी कांग्रेस बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों को उठाती रहेगी. जनता से जुड़े मुद्दों को भी पूरी ताकत से उठाते रहेंगे.

जीतू पटवारी ने अपने भाई का नाम आने पर कहा, '' मेरे भाई का इस केस से कोई लेना-देना नहीं है. ये पहली बार नहीं हो रहा है. 15 जुलाई को मेरी साइकिल यात्रा के दिन, पेश होने का नोटिस दिया गया है. यह एक पॉलिटिकल बदला लगता है. मेरे भाई को झूठा फंसाया गया, और फिर मेरे पिता, मेरे परिवार और हमारे पड़ोसियों को भी नोटिस जारी किए गए, जिसमें दावा किया गया कि हमारा घर एक गैर-कानूनी कॉलोनी का हिस्सा है. सरकार मुझे जेल भेजना चाहती है, मैं इसका सामना करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा."

Last Updated : July 10, 2026 at 1:12 PM IST

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