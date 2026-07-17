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जीतू पटवारी के भाई पर एक और एक्शन, ड्रग्स मामले के बाद इस मामले से जुड़े तार, तीनों मोबाइल जब्त

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नान पटवारी के अब ऑनलाइल सट्टा संचालकों से जुड़े मिले तार, पहले ड्रग्स तस्करों से मिला था कॉन्टेक्ट.

DRUGS CASE JITU PATWARI BROTHER
जीतू पटवारी के भाई पर एक और एक्शन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 7:03 AM IST

3 Min Read
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इंदौर : मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. ड्रग्स तस्करों के साथ संबंध होने के आरोप के बाद अब उनके तार ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वालों से जुड़े मिले हैं. पहले जहां ड्रग्स तस्करी वाले में पुलिस ने जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी से कड़ी पूछताछ की थी, तो अब ऑनलाइन सट्टा मामले में इंदौर पुलिस ने उनके मोबाइल फोन जब्त किए हैं.

जीतू पटवारी के भाई के सभी मोबाइल जब्त

जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पहले पूछताछ के लिए राजेंद्र नगर थाने लाया गया था जहां पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया था. लेकिन एक अन्य जांच में ऑनलाइन सट्टा चलाने वालों से नाम जुड़ने के बाद एक बार फिर उन्हें थाने में तलब किया गया. पुलिस ने उन्हें बताया कि उन्हें क्यों थाने बुलाया गया है, जिसके बाद उनसे उनके मोबाइल जांच के लिए जमा करा लिए गए. दरअसल, पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी संजय कौशल, दिनेश श्रीवास्तव, मनीष और प्रीतेश त्रिपाठी को आरोपी बनाया, जिनके जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी से भी तार जुड़े हुए हैं.

जानकारी देते पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह (Etv Bharat)

दावा- नाना पटवारी के मोबाइल में कई संदिग्ध एप

पकड़े गए आरोपियों पर पुलिस ने सट्टा एक्ट, ऑनलाइन सट्टा और आईटी एक्ट के साथ ही संगठित अपराध से जुड़ी धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है. पुलिस ने जब पूछताछ के लिए नाना पटवारी को थाने पर बुलाया तो उनसे इन आरोपियों के बारे में भी पूछताछ की गई. दावा किया जा रहा है कि जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी के मोबाइल फोन पर ऑनलाइन सट्टे से जुड़े कुछ एप्स भी मिले हैं. इनकी बारीकी से जांच के लिए मोबाइल को जब्त किया गया है और आरोपियों से जुड़ी कड़ियों की बारीकी से जांच की जा रही है.

Indore Jitu Patwari brother case
जीतू पटवारी के भाई के सभी मोबाइल जब्त (Etv Bharat)

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पुलिस को मिले कई साक्ष्य, जांच जारी

इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने कहा, '' पहले एक नारकोटिक्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ था जिसमें तथ्यों के आधार पर कई आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई. इसके बाद गेम्बलिंग एक्ट का भी एक मामला बना है, जिसमें कुछ लोगों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई है. जैसे-जैसे तथ्य सामने आते जा रहे हैं. उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. इन्वेस्टिगेशन जारी है.''

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