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ज्वेलरी व्यवसाय पर युद्ध का असर, कमर्शियल गैस नहीं मिलने से कर्मचारियों की नौकरी पर संकट

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सर्राफा बाजार इंदौर में ज्वेलरी निर्माण और डिजाइनिंग का काम पश्चिम बंगाल के करीब 11 हजार कारीगरों के जिम्मे है. जो धान गली समेत आसपास के इलाकों में रहकर ज्वेलरी डिजाइनिंग और निर्माण का काम करते हैं. इन कारीगरों का पूरा काम एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर से चलने वाले बर्नर और स्टोव पर होता है. अमूमन सभी के पास व्यवस्थित कमर्शियल गैस सिलेंडर का कनेक्शन होता है, लेकिन गैस की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण बाजार में बड़ी संख्या में सिलेंडर की सप्लाई ब्लैक में हो रही है.

इंदौर: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण इंदौर सहित देशभर की ज्वेलरी इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ रहा है. कमर्शियल एलपीजी गैस की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण गैस पर निर्भर आभूषण निर्माण और डिजाइनिंग उद्योगों का उत्पादन रुक गया है. जिससे हजारों ज्वेलरी कारीगरों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. इंदौर में हजारों कारीगर इन दिनों हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं.

इंदौर में गैस की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण ज्वेलरी कारोबार ठप (ETV Bharat)

ब्लैक में 4 हजार तक पहुंचा सिलेंडर

19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत करीब 1991 रुपए है. आरोप है कि ज्वेलरी कारीगर पूर्व में सिलेंडर ब्लैक में 2500 से 3 हजार तक में लेते रहे हैं, लेकिन कमर्शियल गैस की आपूर्ति रोके जाने के बाद ब्लैक में अब एक सिलेंडर 3500 से 4 हजार में मिल रहा है. जिससे आभूषण निर्माण और डिजाइनिंग का कामकाज पूरी तरह रुक गया है.

युद्ध खत्म होने की लगाए हैं उम्मीद

गैस आपूर्ती ठप होने के कारण ज्वेलरी ठेकेदार और कंपनियों के प्रतिनिधि कारीगरों को बिठाकर वेतन देने को मजबूर हैं. ऐसी स्थिति में पहले से मौजूद छोटे-मोटे अन्य कामों को धीरे-धीरे निपटा रहे हैं. कारीगरों ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द युद्ध के हालात सामान्य हों, ताकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की पहले जैसी आपूर्ति शुरू हो सके.

अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध से ज्वेलरी कारीगरों की बढ़ी टेंशन (ETV Bharat)

दुकानें बंद होने की कगार पर

बंगाली कारीगरों के प्रतिनिधि विभाष धुरई ने बताया, "पहले जो सिलेंडर 2 हजार में मिल जाता था, वही अब ब्लैक में 3500 से 4000 रुपए देने पर भी नहीं मिल रहा है. गैस नहीं होने के कारण कारीगर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं. कई दुकानों पर ताले लग चुके हैं. बाकी दुकानों में भी ताले लगने की नौबत आ गई है. पुराने ऑर्डर को जैसे-जैसे निपटा रहे हैं. अब कोई भी नया काम लेने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि गैस नहीं होने के कारण काम करना संभव नहीं है."

वहीं, ज्वेलरी कारीगर संतु ने कहा, "सराफे में कई दुकानें गैस नहीं होने के कारण बंद हो गई. अगर हालात समान्य नहीं हुए तो मुझे भी यहां से कारोबार समेटना पड़ सकता है." सर्राफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल रांका ने बताया, "गोल्ड ज्वेलरी मार्केट में फ्लकचुएशन के कारण पहले से ही खरीदी नहीं हो रही है. युद्ध का असर सर्राफा व्यापार में साफ दिख रहा है. जरूरतमंद ग्राहक त्यौहार के सीजन में शादी की ज्वेलरी ले रहे हैं. ऐसी स्थिति है कि अधिकतर कारीगरों के पास भी काम नहीं है. अगर युद्ध लंबा चला तो पूरे व्यापार पर इसका असर पड़ेगा क्योंकि गैस नहीं होने के कारण ज्वेलरी डिजाइनिंग का काम रुक जाएगा."