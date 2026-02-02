ETV Bharat / state

सराफा कारोबारी के घर पहुंचा पार्सल, खोलकर देखते ही पत्नी के उड़े होश, तुरंत पहुंची थाने

इंदौर में सर्राफा कारोबारी के घर पार्सल लेकर पहुंचा नकाबपोश, पत्नी ने खोला तो मिला एक देसी पिस्टल और धमकी भरा लेटर.

INDORE PISTOL FOUND IN PARCEL
इंदौर में सर्राफा कारोबारी को पार्सल में मिला पिस्टल और पत्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 4:28 PM IST

Updated : February 2, 2026 at 4:46 PM IST

इंदौर: द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां सराफा कारोबारी के घर पर एक अज्ञात व्यक्ति चेहरे पर नकाब पहन कर पहुंचा और एक पार्सल दिया. जब पार्सल को घर में मौजूद व्यापारी की पत्नी ने खोलकर देखा तो उसमें एक देसी पिस्टल और एक पत्र मिला. जिसमें कई चौकानें वाली बात लिखी हुई है. मामले की शिकायत व्यापारी की पत्नी ने पुलिस को की है, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

पार्सल में मिली देसी पिस्टल

पूरा मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है. यहां सर्राफा कारोबारी महेश पटेल किसी काम से घर के बाहर गए हुए थे, इसी दौरान अचानक से उनके घर पर नकाब पहने एक व्यक्ति पहुंचा और घर में मौजूद पत्नी को एक पार्सल दिया. जब व्यापारी की पत्नी ने पार्सल को खोलकर देखा, तो उनके होश उड़ गए. पार्सल में एक देसी पिस्टल और एक पत्र मिला. पत्र में लिखा हुआ था कि "पिछले कुछ दिनों से आपने काला धन बहुत इकट्ठा कर लिया है. यदि उन्हें कुछ राशि नहीं दी गई तो इसकी विभिन्न जगहों पर शिकायत कर दी जाएगी. साथ ही आप पर जानलेवा हमला भी कर दिया जाएगा."

अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस (ETV Bharat)

अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

जिसके बाद आनन फानन में महिला ने इस पत्र की जानकारी अपने पति को दी. इसके बाद पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की गई. पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर प्रकरण दर्ज कर अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि पार्सल देने वाले युवक की सीसीटीवी फुटेज के आधार पहचान की जा रही है. जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

INDORE WEAPON SMUGGLER
इंदौर में बदमाशों ने सर्राफा कारोबारी को लेटर लिखकर की रंगदारी की मांग (ETV Bharat)

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि "पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर प्रकरण दर्ज कर दिया है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

Last Updated : February 2, 2026 at 4:46 PM IST

INDORE WEAPON SMUGGLER
INDORE BUSINESSMAN THREAT LETTER
INDORE NEWS
INDORE PISTOL PARCEL CASE
INDORE PISTOL FOUND IN PARCEL

