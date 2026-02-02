ETV Bharat / state

सराफा कारोबारी के घर पहुंचा पार्सल, खोलकर देखते ही पत्नी के उड़े होश, तुरंत पहुंची थाने

इंदौर: द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां सराफा कारोबारी के घर पर एक अज्ञात व्यक्ति चेहरे पर नकाब पहन कर पहुंचा और एक पार्सल दिया. जब पार्सल को घर में मौजूद व्यापारी की पत्नी ने खोलकर देखा तो उसमें एक देसी पिस्टल और एक पत्र मिला. जिसमें कई चौकानें वाली बात लिखी हुई है. मामले की शिकायत व्यापारी की पत्नी ने पुलिस को की है, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

पार्सल में मिली देसी पिस्टल

पूरा मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है. यहां सर्राफा कारोबारी महेश पटेल किसी काम से घर के बाहर गए हुए थे, इसी दौरान अचानक से उनके घर पर नकाब पहने एक व्यक्ति पहुंचा और घर में मौजूद पत्नी को एक पार्सल दिया. जब व्यापारी की पत्नी ने पार्सल को खोलकर देखा, तो उनके होश उड़ गए. पार्सल में एक देसी पिस्टल और एक पत्र मिला. पत्र में लिखा हुआ था कि "पिछले कुछ दिनों से आपने काला धन बहुत इकट्ठा कर लिया है. यदि उन्हें कुछ राशि नहीं दी गई तो इसकी विभिन्न जगहों पर शिकायत कर दी जाएगी. साथ ही आप पर जानलेवा हमला भी कर दिया जाएगा."