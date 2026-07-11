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जीतू पटवारी के भाई से पूछताछ और छोड़ने पर राजनीति, बीजेपी और कांग्रेस उठा रही सवाल

जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पुलिस ने ड्रग्स खरीदी मामले में पूछताछ के बाद भले ही छोड़ दिया लेकिन इस पर राजनीति तेज.

JEETU PATWARI BROTHER NANA PATWARI
बीजेपी और कांग्रेस उठा रही सवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 8:04 PM IST

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इंदौर: मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पुलिस ने ब्राउन शुगर खरीदने के आरोप में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था. पूछताछ के दौरान पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलने पर नाना पटवारी को छोड़ दिया गया. अब इस बात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. वहीं पुलिस उन पर दर्ज 9 केस को लेकर भी जांच कर रही है. इन सभी केस को लेकर भी नाना पटवारी के वकील ने सफाई दी है. अब इसी को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है.

'ड्रग्स तस्करों ने लिया था दोनों का नाम'

डीसीपी वीरेन्द्र सिंह रावत ने बताया, "इंदौर पुलिस ने इरफान और रोनी नाम के 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 10.8 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की थी. राजेन्द्र नगर थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. पुलिस पूछताछ में उन्हीं दोनों आरोपियों के बयान में सामने आया था कि वह ब्राउन शुगर की डिलीवरी नाना पटवारी और उनके दोस्त मानव गंगवानी को देने जा रहे थे. इसके बाद पुलिस ने गुरुवार को नाना पटवारी और उनके मित्र मानव गंगवानी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और फिर उन्हें छोड़ दिया."

जीतू पटवारी के भाई से पूछताछ और छोड़ने पर राजनीति (ETV Bharat)

'सरकार के दबाव में काम कर रहा पुलिस और प्रशासन'

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए जीतू पटवारी ने बताया, "कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है तो यह मेरे ऊपर, मेरे परिवार और परिचितों पर बदले की कार्रवाई की जा रही है. सरकार के दबाव में पुलिस और प्रशासन काम कर रहा है. मैंने 15 जुलाई को साइकिल रैली का ऐलान किया तो मुझे उसी दिन एक प्रकरण में पेश होने का नोटिस दे दिया गया है.

सिर्फ भाई को ही नहीं पिता को भी अवैध कॉलोनी काटने का नोटिस दे दिया जबकि उनके मकान के सभी नक्शे टैक्स और लोन आदि की जांच करवा ली गई लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला. मेरे भाई नाना के साथ हुई कार्रवाई भी यही बता रही है. उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से अपील की है कि यह बदले का प्रदेश नहीं है, विपक्ष में यह हमारा कर्तव्य है और हम डरेंगे नहीं लड़ेंगे और प्रदेश और लोगों के हित के मुद्दे उठाते रहेंगे."

NANA PATWARI CONNECTION SMUGGLERS
ड्रग्स तस्करों पर दर्ज हुई एफआईआर (ETV Bharat)

'जीतू पटवारी के लगाए आरोप झूठे और गलत'

हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होकर प्रदेश प्रवक्ता बने राकेश यादव ने कहा, "कानून अपना काम करता है और उसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता है. न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था के अनुसार पुलिस काम करती है. जीतू पटवारी ने जो भी आरोप लगाए थे वह गलत और झूठे थे. जब उनके भाई घर पहुंच गए तो ये तो उन्हें भी समझना चाहिए कि सरकार निष्पक्षता से काम करती है. उन्होंने मांग की है कि जीतू पटवारी की भी ड्रग्स स्क्रीनिंग होना चाहिए."

'अधिकांश केस में बारी, 1 केस लंबित'

नाना पटवारी के वकील जय हडिया का कहना है, "पुलिस ने नाना पटवारी पर 9 केस दर्ज होना बताया है, उनमें से 5 में कोर्ट ने निर्दोष होने पर बरी कर दिया है. यह सभी केस 2017 में हुए एक किसान आंदोलन से जुड़े थे जिसमें 17 अन्य आरोपी भी हैं लेकिन पुलिस सिर्फ नाना पटवारी का जिक्र करती है. इसके अलावा 2 अन्य केस में भी कोर्ट ने नाना को जमानत दे दी है. इसके अलावा एक अन्य केस में पुलिस 90 दिन बाद भी चालान पेश नहीं कर पाई है. वहीं एक केस अंडर ट्रायल है, जिसमें कोर्ट के स्तर पर आरोप तय होंगे."

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पुलिस ने नाना पटवारी पर 9 केस दर्ज होना बताया (ETV Bharat)

'पुलिस ने बिना साक्ष्य की कार्रवाई'

इस मामले में एडवोकेट उज्जवल फंडसे का कहना है, "पुलिस द्वारा गंभीरता से जांच नहीं करने का फायदा नाना पटवारी और उसके मित्र मानव गंगवानी को मिला. जब पुलिस ने ड्रग तस्कर इरफान और रोनी को गिरफ्तार किया था तो धारा 161 के तहत आरोपियों के बयान लेने थे, इसके बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करना था.

नाना पटवारी और उनके मित्र को इस केस में आरोपी बनाने के लिए दोनों के पास से ब्राउन शुगर की बरामदगी दर्शाना जरूरी होती जो संभव नहीं था. इसके अलावा न ही आरोपियों की सीडीआर निकाली गई, न किसी तरह के कोई साक्ष्य एकत्रित किये गए. पुलिस ने आरोपियों के मौखिक बयान के आधार पर ही पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी और उनके मित्र को हिरासत में लेकर थाने में पूछताछ की और फिर उन्हें छोड़ दिया."

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