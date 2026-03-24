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जनसुनवाई में पहुंचीं खजराना मंदिर के पुजारी की पत्नी, पुनीत भट्ट पर लगाए दहेज प्रताड़ना के आरोप

जनसुनवाई में पहुंचीं खजराना मंदिर के पुजारी की पत्नी ( ETV Bharat )

पुजारी पुनीत भट्टे ने कई तरह के वादे किए और कहा कि मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा, लेकिन बाद में काफी कुछ षड़यंत्र उनके द्वारा रचा गया. पीड़िता ने बताया कि मेरे खिलाफ पुलिस में झूठी झूठी शिकायत भी कई गई, जिसमें मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैंने अपनी बहू जो गर्भवती है, उसके पेट पर लात मारी है. जबकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है. मेरे पीठ पीछे यह एफआईआर 16 सितंबर को की गई, जिसकी जानकारी मुझे 20 सितंबर को मिली.

जनसुनवाई में पहुंची महिला ने अधिकारियों को बताया कि वे खजराना गणेश मंदिर के पुजारी पुनीत भट्ट की पत्नी हैं. मैं यहां काफी हिम्मत के बाद शिकायत करने आई हूं. पीड़िता ने कहा "मैं जिन लोगों की शिकायत करने आई हूं, उनका पूरे शहर और प्रदेश में एक अलग नाम है. उन्होंने बताया कि शादी के 2 महीने तक तो सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था.

इंदौर: मध्य प्रदेश में हर मंगलवार को एसपी और कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई होती है. जहां कई फरियादी अपनी शिकायत लेकर अधिकारियों के पास पहुंचते हैं. इसी तरह आज यानि 24 मार्च मंगलवार को इंदौर में भी जनसुनवाई का आयोजन किया गया. जहां प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर के पुजारी की पत्नी पहुंची. पुजारी की पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए जनसुनवाई में अपनी बात शिकायत की.

खजराना मंदिर पुजारी पुनीत भट्ट (ETV Bharat)

1 करोड़ रुपए और फॉर्च्यूनर मांगने का आरोप

इन लोगों ने झूठे आरोप लगाकर मुझे घर से निकाल दिया. पीड़िता ने शिकायत करते हुए पति द्वारा दहेज के रूप में 1 करोड़ रुपए और फॉर्च्यूनर मांगने का आरोप लगाया. साथ ही कहा कि नहीं देने पर प्रताड़ित किया जा रहा है. इस दौरान पीड़िता ने पुजारी के भाई अशोक भट्ट पर भी आरोप लगाए. उन्होंने बताया कि जब मैंने अशोक भट्ट से बातचीत की तो, उन्होंने शादी खत्म करने जैसी बात कही.

पुजारी और पीड़िता दोनों की यह दूसरी शादी

पीड़िता ने बताया कि पुजारी पुनीत भट्ट और उनकी दोनों की दूसरी शादी है. महिला ने बताया पहली शादी किसी वजह से टूट गई थी, फिर दूसरी शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं मंदिर जाती थी, तो कमेटी के सदस्य और मेरी भाभी कहती थी, मंदिर के पुजारी पुनीत भट्टा अच्छे व्यक्ति हैं. इन सबके बाद 17 मई 2025 को हम दोनों ने शादी कर ली थी. वहीं 16 सितंबर 2025 को मेरे खिलाफ शिकायत की गई और ताले बंद करके मुझे घर से निकाल दिया गया."

पुजारी ने आरोपों को नकारा (ETV Bharat)

वहीं पुजारी पुनीत भट्ट ने पत्नी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की नकारा है. उन्होंने कहा कि "पत्नी द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे और हास्यास्पद हैं. उन्होंने कहा मैंने तो सब कुछ भगवान गणेश और न्यायालय के सामने रख दिया है. सभी साक्ष्य मैं कोर्ट में पेश करूंगा."

एसीपी बोले-जांच की जा रही

मामले में एसीपी कुंदन मंडलोई का कहना है कि "एक पीड़िता के द्वारा उनके पति की शिकायत की गई है. पीड़िता ने शिकायत करते हुए बताया कि उनके पति के द्वारा दहेज के रूप में 1 करोड़ रुपए और फॉर्च्यूनर कार की मांग की जा रही है. नहीं देने पर प्रताड़ित किया जा रहा है. महिला ने शिकायत अपने पति यानि खजराना गणेश मंदिर के पुजारी पुनीत भट्ट के खिलाफ की है. मामले को संज्ञान में लिया गया है. जांच की जा रही है."