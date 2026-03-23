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क्रांतिकारी वीर शहीदों से प्रेरणा ले इंदौर में छिड़ी 5 हजार पेड़ों को बचाने की मुहिम

इंदौर की हरियाली खत्म कर कांक्रीट का जंगल खड़ा करने के विरोध में जनहित पार्टी. शहरवासी भी साथ जुड़े.

Indore protest destroy greenery
इंदौर में शहीद दिवस पर क्रांतिकारी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 12:23 PM IST

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इंदौर : शहीद दिवस पर इंदौर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि देकर शहर में कटने जा रहे 5000 पेड़ों को बचाने का संकल्प लिया गया. बीते दिनों जनहित पार्टी ने रीगल चौराहे पर हरे-भरे पेड़ों को बचाने के लिए परिसर में ही डेरा डाल दिया था. इसके बाद वहां पेड़ पौधों के अब बचने की उम्मीद बंधी है.

शहर में हुकुमचंद मिल की 42 एकड़ जमीन पर 1992 के बाद से जंगल विकसित हुआ है, वह शहर के लिए शुद्ध ऑक्सीजन का स्रोत है. लिहाज जनहित पार्टी द्वारा बड़ी संख्या में वृक्षों को काटकर इस जमीन पर व्यवसायिक कमर्शियल कांप्लेक्स बनाने का विरोध किया जा रहा है.

क्रांतिकारी वीर शहीदों से प्रेरणा ले पेड़ों को बचाने की मुहिम (ETV BHARAT)

हाई कोर्ट में जनहित याचिका खारिज

इस मामले में पर्यावरणविद् ओमप्रकाश जोशी द्वारा हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद यहां हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम द्वारा आवासीय और कमर्शियल शॉपिंग मॉल बनाने की तैयारी की गई है. जाहिर है इस स्थिति में यहां बड़ी संख्या में हरे भरे वृक्ष काटे जाएंगे, जो बीते 40 साल में जंगल का रूप ले चुके हैं.

हुकुमचंद मिल के बंद होने के बाद से यहां कर्मचारियों का मिल पर करीब 465 करोड रुपए बकाया था, लिहाजा जमीन को हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम ने खरीद कर कर्मचारियों का भुगतान किया.

कमर्शियल और रेजिडेंशियल निर्माण की तैयारी

हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम द्वारा यहां कमर्शियल कांप्लेक्स और रेजिडेंशियल यूनिट तैयार करने के लिए टेंडर जारी किया गया. जनहित पार्टी द्वारा हाई कोर्ट में याचिका खरिज होने के बाद अब सार्वजनिक तौर पर आम जनता के इस मुद्दे को उठाया जा रहा है. हरियाली नष्ट होने से बचाने के लिए शहरवासी भी आगे आ रहे हैं. शहरवासियों का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण की बातें केवल कागजों व मंचों तक सीमित रहती हैं. हकीकत में सरकार ही विभिन्न योजनाओं के नाम पर पेड़ कटवाती है.

मिलों की जमीन पर उगे जंगल को बचाएं

जनहित पार्टी के अभय जैन ने बताया "वर्तमान में इंदौर में 32 से 35 लाख की आबादी में मात्र 8:30 परसेंट ही ग्रीन कवर एरिया बचा है. इसलिए हुकुमचंद मिल की जमीन के अलावा स्वदेशी मिल कल्याण मिल जैसी अन्य करीब 6 बंद पड़ी इकाइयों की जमीन पर जंगल विकसित हो चुके हैं, जिन्हें काटने से बचाया जाएगा."

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