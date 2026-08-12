पब्लिक पार्क में जैन मुनि का अंतिम संस्कार, रहवासी विरोध में उतरे, जैन समाज भी दोफाड़
इंदौर के सार्वजनिक पार्क में जैन मुनि की चिता बनाने पर बवाल. रोक के बावजदू नहीं माने लोग. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 2:31 PM IST
इंदौर : नगर निगम के पब्लिक पार्क में जैन मुनि के अंतिम संस्कार का मामला सामने आने के बाद लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है. इस बारे में रहवासियों ने पुलिस में शिकायत की है. सरकारी उद्यान में चिता जलने पर नगर निगम ने जांच के आदेश दिए हैं. इस मामले को लेकर जैन समाज के भी दो पक्ष आमने-सामने आ गए.
80 वर्ष की आयु में निधन
इंदौर में चातुर्मास करने आए जैन संत त्यागी छुल्लकजी ने मुनि दीक्षा ली थी. 80 वर्ष की आयु में उनका कल निधन हो गया. वे लोकमान्य नगर में अपने अनुयायियों के यहां चातुर्मास कर रहे थे. इस दौरान उनके अनुयायियों ने लोकमान्य नगर व जैन कॉलोनी के मध्य बने नगर निगम के बगीचे में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया. इस दौरान बताया गया कि बगीचे में विद्यासागर जी ओटले पर उनका अंतिम संस्कार किया गया.
जैन समाज में ही मतभेद उभरे
इस बात को लेकर समाज के बीच ही विरोधाभास की स्थिति बन गई. एक पक्ष का कहना है कि उद्यान में अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए था. जबकि दूसरा पक्ष इस बात पर सहमत नजर आया. अचानक किए गए अंतिम संस्कार की खबर जैसे ही फैली तो लोगों ने इसका विरोध किया. विरोध के चलते मौके पर अन्नपूर्णा पुलिस पहुंची. बगीचे में दाह संस्कार की जानकारी पर स्थानीय लोग ने भी मौके पर पहुंचे और विरोध जताया.
पुलिस ने परमिशन देने से किया इंकार
दिगंबर जैन समाज नेमीनगर ने इस आशय की लिखित सूचना अन्नपूर्णा थाने में दी थी. हालांकि पुलिस ने इंकार कर दिया था. सूचना पत्र में उल्लेख किया गया कि जैन साधु संतों की देह त्याग के बाद परमेष्ठी की अंतिम क्रिया निकट उद्यान में ही करने की परंपरा है. इसलिए दिगंबर जैन समाज नेमीनगर के लोगों के कहने पर बुधवार सुबह पब्लिक पार्क में मुनि श्री का अंतिम संस्कार कर दिया. सुबह जब गार्डन में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे तो पब्लिक प्लेस पर जलती हुई चिता देखकर हैरान रह गए.
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नगर निगम आयुक्त ने दिए जांच के आदेश
इस मामले में ईटीवी भारत से चर्चा में नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंहल का कहना है "नगर निगम के उद्यान में इस तरह की गतिविधियां ठीक नहीं हैं. पंचनामा बनवाया जा रहा है और जांच के आदेश दिए गए हैं. जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करेंगे. भविष्य में नगर निगम के उद्यानों में इस तरह की गतिविधियों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा." जोन प्रभारी नगर निगम राहुल वर्मा का कहना है "उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है. पंचनामा भी बनवा लिया गया है."