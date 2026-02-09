ETV Bharat / state

बॉलीवुड से क्यों बोर हुईं जैकलीन फर्नांडिज, कैसे महाकाल की भक्त बनी? इंदौर में खोले राज

फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिज भगवान शिव की भक्ति बनी. उनका कहना है पूजा-पाठ, भक्ति करने से दिली सुकून मिलता है.

Jacqueline Fernandez spirituality
फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिज अध्यात्म के मार्ग पर (Source : Jacqueline Fernandez X account)
इंदौर : कई सुपरहिट फिल्में देने वाली जैकलिन फर्नांडिज का बॉलीवुड से मन ऊबने लगा है. जैकलिन अब अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने लगी हैं. उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद जैकलिन इंदौर पहुंची. एक निजी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रस्तुति दी और इसके बाद अपने मन की बात मीडिया को बताई.

इंदौर और उज्जैन में बसने की प्लानिंग

पूर्व मिस यूनिवर्स और फिल्मफेयर अवार्ड विजेता जैकलिन फर्नांडिज ने इंदौर और उज्जैन में रहने की ख्वाहिश जताई है. जैकलिन फर्नांडिज का कहना है "वह अब पूजा-पाठ, भक्ति और आध्यात्म के जरिए शांति महसूस कर रही हैं." हर हर महादेव के उच्चारण के साथ उन्होंने कहा "अब समझ में आ रहा है कि पूजा-पाठ का कितना महत्व है. क्योंकि भगवान की शरण में रहने वाले को किसी प्रकार की समस्या नहीं आती और अगर आती भी है तो भगवान ही उसका निराकरण करते हैं."

इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिज (ETV BHARAT)

जैकलिन की आने वाली फिल्म वेलकम 3

अपने फ़िल्मी करियर को लेकर जैकलिन ने कहा "उनकी अगली फिल्म वेलकम 3 जल्द आ रही है, जो दर्शकों को पसंद आएगी." फिल्म एक्टर्स द्वारा लिए जा रहे ब्रेकअप को लेकर उनका कहना है "इंडस्ट्री इतनी तेजी से बदल रही है कि हर एक्टर-एक्ट्रेस को नए सिरे से परफॉर्म करने के लिए एक अलग स्पेस और ब्रेकअप जरूरी है."

अपने बारे में जैकलिन ने कहा "वह भले सिंगल हैं लेकिन उनके लिए परिवार का महत्व है, जिसमें प्यार और अलग आत्मीयता रहती है." जैकलिन ने कहा "वह फूडी हैं और इसलिए भी उन्हें इंदौर पसंद है."

मनी लांड्रिंग केस में फंसी हैं जैकलिन

ऐसा माना जाता है कि अभिनेत्री जैकलिन द्वारा पूजा-पाठ की ओर मुड़ने के पीछे का कारण ईडी का केस है. वह 200 करोड़ के मनी लांड्रिंग केस में फंसने के बाद से परेशान हैं. जैकलिन फर्नांडीज पर ठग सुकेश चंद्रशेखर से महंगे गिफ्ट, ज्वैलरी और बंगला लेने के आरोप प्रवर्तन निदेशालय ने लगाए थे.

प्रवर्तन निदेशालय ने बीते साल जैकलिन फर्नांडिज को सह आरोपी बनाया था. जैकलिन ने खुद को निर्दोष बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. जैकलिन फिलहाल जमानत पर हैं.

