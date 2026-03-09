अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध का असर, फ्रूट के दामों में उछाल, जेबों पर पड़ेगा अगर

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 10:46 PM IST

2 Min Read
इंदौर: अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के कारण चोइथराम मंडी में फलों की आवक में कमी आई है. इंदौर की चोइथराम मंडी में विदेश से बड़ी संख्या में विभिन्न तरह के फल आते हैं, लेकिन युद्ध के कारण बाहर से आने वाले फलों में काफी कमी देखने को मिल रही है. इसका असर बाजार में देखनों को मिल रहा है. इन बाजारों में मुख्यरूप से चेरी, ब्लू बेरी और कीवी विदेशों से आते हैं.

अमेरिका और ईरान युद्ध की आग इंदौर तक पहुंची

बीते 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच शुरू हुआ युद्ध अब पूरे मध्यपूर्व में फैल चुका है. जिसके चलते ईरान, इराक, सऊदी अरब, अजरबैजान, तुर्की जैसे देशों से आने वाले फलों की कीमत में काफी उछाल हुआ है. स्थानीय फल व्यापारियों का कहना है कि युद्ध के चलते एप्पल, ड्रेगन फ्रूट में भारी कमी आई है. अगर युद्ध लंबा चला तो इसके दामों में काफी उछाल भी होगा.

मध्यपूर्व से आने वाले फलों में आई गिरावट (ETV Bharat)

चोइथराम मंडी मध्य प्रदेश की सभी बड़ी फल मंडियों में से एक है. मंडी के प्रसिद्ध फल विक्रेता मुनव्वर शेख ने बताया, "युद्ध के कारण निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में फलों के दामों में उछाल आएगा. बाहर से आने वाले फलों में तकरीबन 30 से 40% की बढ़ोतरी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है. यहां अमेरिका-इजरायल और ईरान, युद्ध का असर आने वाले दिनों में फल मंडी में देखने का मिल सकता है और यदि युद्ध और भी लंबा चला तो इसका असर इंदौर में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा. जो फल अभी सस्ते चल रहे हैं उसकी कीमतों में आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी."

