पैरा एथलीट पूजा को 'श्रेष्ठ दिव्यांगजन' राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित
इंदौर की अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलीट एवं सामाजिक कार्यकर्ता पूजा गर्ग को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार, दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 1:21 PM IST
इंदौर: अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलीट एवं सामाजिक कार्यकर्ता पूजा गर्ग का चयन "राष्ट्रीय पुरस्कार 2025" के लिए किया गया है. भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उनका नाम घोषित किया गया है. पूजा को यह सम्मान "श्रेष्ठ दिव्यांगजन" श्रेणी में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा.
एशियन पैरा कैनो चैंपियनशिप में भारत का नाम किया रौशन
यह पुरस्कार पूजा गर्ग को दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा. पूजा गर्ग भारत की अंतरराष्ट्रीय पैरा कैनो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एशियन पैरा कैनो चैंपियनशिप 2025 (थाईलैंड) में भारत के लिए दो कांस्य पदक जीतकर देश का नाम ऊंचा किया. साल 2024 में पूजा गर्ग ने 14,400 फीट ऊंचे नाथुला पास (सिक्किम) तक मोटरबाइक से पहुंचकर भारतीय तिरंगा फहराया.
दुर्घटना से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक अदम्य साहस की कहानी
वर्ष 2010 में एक गंभीर सड़क दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी में चोट (Spinal Cord Injury) के कारण पूजा गर्ग का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया. तीन वर्ष तक बिस्तर पर रहने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. कठिन पुनर्वास, 13 बड़ी सर्जरियों और अनगिनत चुनौतियों के बावजूद उन्होंने जीवन को नई दिशा दी. इसके बाद जब उन्होंने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सामना किया, तब भी उनके साहस और आत्मविश्वास ने हर बाधा को मात दी.
वह UNESCO के "Safeguarding Manual for Sports" Advisory Group की सदस्य हैं, पूजा अपनी संस्था "पंखों की उड़ान" चैरिटेबल फाउंडेशन के जरिए गुड टच–बैड टच, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, कैंसर जागरूकता और खेल प्रेरणा अभियानों का संचालन करती हैं. इंदौर जिला प्रशासन ने पूजा गर्ग को "डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शन" की सदस्य के रूप में नामांकित किया है.
साल 2024 में पूजा गर्ग ने दिव्यांग और कैंसर ग्रस्त होने के बावजूद अंतरराष्ट्रीय कैंसर अवेयरनेस डे पर देश वासियों को एक साहसिक संदेश दिया था. उन्होंने करीब 4500 किलोमीटर की साहसिक यात्रा पूरी कर भारत-चीन बार्डर पर स्थित नाथु ला दर्रा पर भारतीय तिरंगा फहराते हुए देश वासियों को किसी भी परिस्थियों का डटकर सामने करने का संदेश दिया था.