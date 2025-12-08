ETV Bharat / state

रतलाम से दुल्हा दुल्हन इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे, इंडिगो नहीं उड़ी तो बेंगलुरु के आधे बाराती फंसे

इंदौर एयरपोर्ट पर सोमवार को 12 से अधिक प्लाइट कैंसिल. हालात सुधरे लेकिन सामान्य नहीं. दुल्हा दुल्हन समेत आधे बाराती एयरपोर्ट पर फंसे.

Bengaluru Groom Bride Indigo Flight
बेंगलुरु के आधे बाराती इंदौर एयरपोर्ट पर अटके (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 4:49 PM IST

Updated : December 8, 2025 at 5:09 PM IST

इंदौर : इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने से हवाई यात्रियों में निराशा है. लगातार फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं. इंदौर और भोपाल एयरपोर्ट पर बीते 4-5 दिन से यही हालात बने हुए हैं. हालांकि पहले की तुलना में कुछ सुधार दिख रहा है. लेकिन अभी भी फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्री काफी नाराज हैं. कई यात्री इंदौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट रि-शेड्यूल होने का इंतजार कर रहे हैं. परेशान यात्रियों ने इंडिगो प्रबंधन पर नाराजगी जताई है.

आधी बारात इंदौर एयरपोर्ट पर रुकी

इंदौर एयरपोर्ट पर रतलाम से दुल्हन को लेकर दूल्हा भी अपनी बारात के साथ पहुंचा. उनकी शादी रतलाम में हुई. इस बारात को इंदौर से इंडिगो की फ्लाइट से बेंगलुरु जाना था, लेकिन बारात में शामिल कुछ यात्रियों की टिकट कन्फर्म हुई, जबकि आधे की नहीं हुई. इस कारण यात्रियों ने हंगामा भी किया. दूल्हे के पिता दिलीप कुमार ने बताया "जब वह बेंगलुरु से बारात के लिए वहां के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें जानकारी लगी कि इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई."

इंदौर में इंडिगो की फ्लाइट्स सोमवार को भी कैंसिल

बेंगलुरु से रतलाम सड़क से पहुंची बारात

दूल्हे के पिता दिलीप कुमार का कहना है "फ्लाइट कैंसिल होने पर ट्रैवल्स कंपनी की गाड़ी कर रतलाम पहुंचे और शादी की. इंडिगो की सर्विस काफी खराब है." इंदौर एयरपोर्ट पर इंडिगो की कई फ्लाइट्स देशभर में जाती है. खासकर शहर के बड़े कारोबारी बाहर आना-जाना करते हैं. इसके अलावा अन्य यात्री भी बाहर के शहरों में आना-जाना करते हैं.

टिकट कन्फर्म की जानकारी लेने पहुंच रहे यात्री

सोमवार को इंदौर एयरपोर्ट से चलने वाली 12 से अधिक इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हुई. इनमें से एक यात्री ऐसे भी थे, जो जेद्दा सऊदी जाने वाले थे और उनकी फ्लाइट इंडिगो कल थी. वह आज यही कन्फर्म करने के लिए इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचे.

Indore Indigo flights Cancel
इंदौर में इंडिगो की 12 से अधिक फ्लाइट कैंसिल (ETV BHARAT)

जेद्दा जाने वाले यात्री मोहम्मद अयाज ने बताया "उनकी फ्लाइट कल है लेकिन आज कन्फर्म करने के लिए वह इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे थे. क्योंकि उन्हें कैंसल होने की जानकारी लगी थी. इंडिगो के आउटलेट पर मौजूद अधिकारियों ने बताया आपको अहमदाबाद होते हुए ज्यादा सऊदी पहुंचा दिया जाएगा. कन्फर्म टिकट भी दे दिया गया है."

दिल्ली-मुंबई जाने वाले हवाई यात्री परेशान

अन्य यात्री भी अपने टिकट को कन्फर्म करवाने के लिए इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचे. क्योंकि कई यात्रियों की दिल्ली, मुंबई सहित अन्य जगहों की फ्लाइट थी. जिस तरह से इंडिगो की एक के बाद एक फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं, अपनी टिकट के बारे में जानकारी लेने के लिए यात्री एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं. एयरपोर्ट डायरेक्टर वीके सेठ के मुताबिक "आज इंडिगो की 9 आने वाले और 9 जाने वाली फ्लाइट्स कैंसल हुईं. बीते 2 दिन में 60 के आपसास इंदौर से आने और जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिंल हुई हैं."

