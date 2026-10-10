इंदौर में क्रिकेट फीवर, भारत और वेस्टइंडीज की टीम पहुंची, कल धूम-धड़ाका, बेबी बॉस का गजब क्रेज
इंदौर में टीम इंडिया के सितारों की झलक पाने उमड़े क्रिकेट प्रशंसक. वैभव सूर्यवंशी को देखते ही युवा हुए गदगद. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 5:28 PM IST
इंदौर : मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में क्रिकेट का हाईवोल्टेज क्रेज देखने को मिल रहा है. सीरिज का तीसरा टी20 मैच खेलने के लिए भारत और वेस्टइंडीज की टीमें इंदौर पहुंच गई हैं. एयरपोर्ट पर टीम के पहुंचते ही क्रिकेट के फैन्स बड़ी संख्या में उमड़े. अपने चहेते क्रिकेटर्स की झलक देखकर फैन्स खुश हो गए. सबसे ज्यादा क्रेज वैभव सूर्यवंशी का देखने को मिला. वैभव को देखकर युवा ऑटोग्राफ देने के लिए आवाजें लगाने लगे.
श्रेयस अय्यर व गौतम गंभीर ने पिच का जायजा लिया
टीम इंडिया के अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन, शिवम दुबे, श्रेयस अय्यर जैसे ही एयरपोर्ट से बस में सवार होने निकले तो फैन्स ने उनसे ऑटोग्राफ के लिए आवाज लगाई. लेकिन सुरक्षा बलों ने फैन्स को पर्याप्त दूरी पर रोके रखा. यहां से दोनों टीमों के खिलाड़ी होटल पहुंचे. इसके बाद टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर व हेड कोच गौतम गंभीर सीधे होलकर स्टेडियम पहुंचे. दोनों ने पिच का जायजा लिया.
इंदौर की पिच बैटिंग फ्रेंडली
रविवार को शाम 7 बजे से मैच है. दोनों टीमें सुबह प्रैक्टिस करने स्टेडियम पहुंचेंगी. इनकी प्रैक्टिस देखने के लिए भी फैन्स में गजब का उत्साह देखा जा रहा है. दोनों टीमों की नेट प्रैक्टिस देखने के लिए बहुत सीमित दर्शकों को स्टेडियम में एंट्री दी जाएगी. भारत व वेस्टइंडीज के बीच 5 टी 20 मैचों की सीरिज चल रही है. दोनों ही टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं. इंदौर के होलकर स्टेडियम की पिच भी बैटिंग फ्रेंडली मानी जाती है. उम्मीद है कि यहां भी रनों की बरसात होगी.
पहले बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा भारी
जानकारों का कहना है कि इंदौर में पहले बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के चांस ज्यादा रहते हैं. क्योंकि रात में ओस गिरने से गेंदबाजों को दिक्कतें होने लगती हैं. इस मैच को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह दिख रहा है. संडे होने के कारण मैच का मजा दोगुना हो जाएगा. इंदौर के होल्कर स्टेडियम की क्षमता 27,500 दर्शकों की है. स्टेडियम के साथ ही जिस होटल में दोनों टीमें रुकी हैं, वहां सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं.
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मैच के दौरान साफ रहेगा आसमान
स्टेडियम में और आसपास मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने सभी इंतजाम किए हैं. मैच के दौरान बारिश की आशंका न के बराबर है. स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री के समय फेस रिकॉग्निशन के लिए आधुनिक कैमरे लगाए गए हैं. वहीं डेढ़ सौ से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं. स्थानीय पुलिस ने टिकट के आधार पर ही एंट्री गेट की व्यवस्था की है.