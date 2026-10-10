ETV Bharat / state

इंदौर में क्रिकेट फीवर, भारत और वेस्टइंडीज की टीम पहुंची, कल धूम-धड़ाका, बेबी बॉस का गजब क्रेज

इंदौर में क्रिकेट फीवर, भारत-वेस्टइंडीज टीमें पहुंची ( ETV BHARAT )

इंदौर : मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में क्रिकेट का हाईवोल्टेज क्रेज देखने को मिल रहा है. सीरिज का तीसरा टी20 मैच खेलने के लिए भारत और वेस्टइंडीज की टीमें इंदौर पहुंच गई हैं. एयरपोर्ट पर टीम के पहुंचते ही क्रिकेट के फैन्स बड़ी संख्या में उमड़े. अपने चहेते क्रिकेटर्स की झलक देखकर फैन्स खुश हो गए. सबसे ज्यादा क्रेज वैभव सूर्यवंशी का देखने को मिला. वैभव को देखकर युवा ऑटोग्राफ देने के लिए आवाजें लगाने लगे.

श्रेयस अय्यर व गौतम गंभीर ने पिच का जायजा लिया