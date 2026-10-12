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एक ओर जश्न, एक ओर झगड़ा, भारत-वेस्टइंडीज मैच के दौरान होलकर स्टेडियम बना अखाड़ा

हर्षदीप की बॉलिंग पर उत्साहित नजर आए सिक्ख युवा ( ETV Bharat )

इंदौर: भारत और वेस्टइंडीज के बीच रविवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में तीसरा टी-20 मैच खेला गया. इस रोमांचक मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से शिकस्त दी. इस दौरान बड़ी संख्या में मैच देखने पहुंचे दर्शकों के बीच जमकर मारपीट होने का मामला सामने आया है.

पवेलियन से नीचे गिरा युवक जानकारी के अनुसार, मैच देखने पहुंचे युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. जिसके बाद कहासुनी अचानक मारपीट में बदल गई. इस दौरान एक युवक के साथ मारपीट करते हुए उसे अर्धनग्न कर दिया गया. मारपीट में एक युवक पवेलियन सीट से नीचे गिर गया. घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा गार्ड्स मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को शांत कराया.