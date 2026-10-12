एक ओर जश्न, एक ओर झगड़ा, भारत-वेस्टइंडीज मैच के दौरान होलकर स्टेडियम बना अखाड़ा
इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत-वेस्टइंडीज का मैच देखने पहुंचे दर्शकों के बीच हुई जमकर मारपीट. एक युवक को किया अर्धनग्न. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 8:51 AM IST
इंदौर: भारत और वेस्टइंडीज के बीच रविवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में तीसरा टी-20 मैच खेला गया. इस रोमांचक मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से शिकस्त दी. इस दौरान बड़ी संख्या में मैच देखने पहुंचे दर्शकों के बीच जमकर मारपीट होने का मामला सामने आया है.
पवेलियन से नीचे गिरा युवक
जानकारी के अनुसार, मैच देखने पहुंचे युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. जिसके बाद कहासुनी अचानक मारपीट में बदल गई. इस दौरान एक युवक के साथ मारपीट करते हुए उसे अर्धनग्न कर दिया गया. मारपीट में एक युवक पवेलियन सीट से नीचे गिर गया. घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा गार्ड्स मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को शांत कराया.
स्टेडियम बना जंग का अखाड़ा
इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि दो दर्शकों के बीच किसी बात को लेकर पहले धक्का-मुक्की हुई और फिर दोनों एक-दूसरे को लात-घूंसे मारने लगे. फिर देखते ही देखते मैच के दौरान स्टेडियम का एक स्टैंड जंग का अखाड़ा बन गया.
जीत की खुशी में आतिशबाजी
वहीं, मैच देखने पहुंचे सिक्ख समुदाय के युवा हर्षदीप की बॉलिंग से उत्साहित नजर आए और मैच जीतने पर जमकर जश्न मनाया. इसके बाद शहर के राजवाड़ा पर भी क्रिकेट के प्रशंसक पहुंचे और जश्न मनाया. वहीं शहर के कई इलाकों में मैच जीतने की खुशी में आतिशबाजी भी हुई.
अभिषेक और इशान की शानदार पारी
रविवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में दर्शकों से कशमकश स्टेडियम में टीम इंडिया ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 223 रन बनाए. इसमें अभिषेक शर्मा और इशान किशन ने 69 रन की पारी खेली. हालांकि, बाकी प्लेयर्स इंदौर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए.
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इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम भारत द्वारा खड़े किए गए स्कोर का पीछा करते हुए सात विकेट खोकर 209 रन ही बना पाए. बीच में एक समय ऐसा आया जब वेस्टइंडीज टीम के प्लेयर्स ने जबरदस्त बैटिंग की, जिससे मैच रोमांचक हो गया.हालांकि बाद में हर्षदीप की बॉलिंग और अभिषेक शर्मा की बैटिंग ने पूरे खेल को भारतीय टीम के पक्ष में ला दिया, जिससे टीम इंडिया सीरीज के तीसरे मैच में जीत दर्ज की.