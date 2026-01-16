ETV Bharat / state

इंदौर पहुंचीं भारत व न्यूजीलैंड की टीमें, संडे को वनडे मैच, हाईराइज बिल्डिंग्स पर जवान

इंदौर के होलकर स्टेडियम में 18 जनवरी को मैच. शहर के साथ ही आसपास उत्साह की लहर. पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए.

India Vs New Zealand Match
टीम इंडिया के किंग विराट कोहली पर प्रशंसकों की रहेगी नजर (TV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 3:58 PM IST

2 Min Read
इंदौर : भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे सीरिज का अंतिम मैच इंदौर में 18 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमें इंदौर पहुंच चुकी हैं. खिलाड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस ने पूरा रोडमैप बनाया है. संडे को होने वाले मैच के लिए इंदौर ट्रैफिक पुलिस भी अपनी व्यवस्था बनाने में लगा है. इसके लिए सारी व्यवस्थाओं के लिए रूट प्लान बना लिया गया है.

दोनों टीमों ने सुबह से की प्रैक्टिस

स्टेडियम के चारों ओर 1500 से अधिक पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे. हाईराइज बिल्डिंग से भी सुरक्षा व्यवस्थाओं पर निगरानी रखी जाएगी. शुक्रवार सुबह से होलकर स्टेडियम में भारत व न्यूजीलैंड की टीमों ने प्रैक्टिस कर खूब पसीना बहाया. इंदौर पुलिस के अनुसार होलकर स्टेडियम में मैच देखने आने वाले दर्शकों की सुविधा के लिए सारी तैयारियां हैं. पार्किंग व्यवस्था भी बनाई गई है. जब टीम होलकर स्टेडियम पर आएगी, उस दौरान सड़क को वन-वे किया जाएगा.

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया (ETV BHARAT)

सुरक्षा के लिए डेढ़ हजार पुलिस जवान तैनात

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है "होलकर स्टेडियम पर होने वाले मैच को लेकर 1500 से अधिक का पुलिस बल सुरक्षा में लगाया जाएगा. हाईराइज बिल्डिंग पर भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा. सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से भी पुलिसकर्मी स्टेडियम के आसपास निगरानी रखेंगे. पहली बार आरपीएफ के जवान भी होलकर स्टेडियम में तैनात किए जा रहे हैं."

विराट कोहली व रोहित शर्मा पर नजर

3 वन डे सीरिज का पहला मैच इंडिया ने जबकि दूसरा मैच न्यूजीलैंड ने जीता है. इसलिए तीसरा मैच बहुत रोमांचक होने की उम्मीद है. क्योंकि जो भी टीम ये मैच जीतेगा, ट्रॉफी उसी के नाम होगी. वहीं, विराट कोहली व रोहित शर्मा की बैटिंग देखने के लिए क्रिकेट फैंस बेचैन हैं. क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि किंग विराट कोहली को वे लोग शतक लगाना देखना चाहते हैं. इसके साथ ही हिटमैन रोहित शर्मा से आतिशी बैटिंग की उम्मीद भी क्रिकेट प्रशंसक कर रहे हैं.

संपादक की पसंद

