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इंदौर में बनेगा स्पेशल रीजनल मेडिकल हब, नजर यूरोप और अफ्रीका के गंभीर मरीजों पर

इंदौर में आयोजित वर्कशॉप में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ( ETV BHARAT )

इस परियोजना को लेकर राज्य सरकार की कोशिश है कि जैसे चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु जैसे शहरों में आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था होने के कारण देशभर के मरीज गंभीर बीमारियों का इलाज करने पहुंचते हैं, ठीक उसी तरह इंदौर-उज्जैन रीजन को भी विकसित किया जाए.

राज्य सरकार अब इंदौर और उज्जैन में हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म कॉरिडोर बनाने पर फोकस कर रही है. इसके लिए इंदौर में स्टेकहोल्डर कंस्यूलेशन वर्कशॉप फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंदौर-उज्जैन हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म कॉरिडोर की बैठक आयोजित की गई. इसमें टूरिज्म, हेल्थ, होटल इंड्रस्टी के प्रतिनिधि शामिल हुए.

इंदौर : भारत सरकार द्वारा इस साल 5 हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे. मध्य प्रदेश में भी एक कॉरिडोर विकसित किया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार अब इंदौर में संभावनाएं तलाश रही है. केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने देश के ऐसे राज्यों में हेल्थ एंड वेलनेस कॉरिडोर तैयार करने का फैसला किया है, जहां दुनियाभर से आने वाले मरीजों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं आधुनिक तकनीक और किफायती इलाज मिल सके.

इंदौर और उज्जैन में हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म कॉरिडोर को लेकर राज्य सरकार विस्तृत प्लान तैयार कर रही है, जिसे प्रस्ताव के रूप में केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. कोशिश है कि मध्य प्रदेश में भी मेडिकल टूरिज्म कॉरिडोर के निर्माण को स्वीकृति मिल जाए. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया "देश में 5 विशेष रीजनल मेडिकल हब स्थापित करने की योजना है."

इंदौर में हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म कॉरिडोर डेवलप करने की तैयारी (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशन में विशेष रीजनल मेडिकल हब योजना की दिशा में कार्य शुरू हो गया है. भारत की चिकित्सा क्षमता को दुनिया के सामने लाने में विशेष रीजनल मेडिकल हब की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. इंदौर में विशेष मेडिकल हब बनने की अपार संभावनाएं हैं.

हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म कॉरिडोर के लिए इंदौर ही क्यों

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा "इंदौर एजुकेशन हब है. मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर है. यहां रेलवे और एयर कनेक्टिविटी है. व्यवसायिक दृष्टि से भी इंदौर तेजी से बढ़ता हुआ शहर है. यहां विशेष रीजनल मेडिकल हब बनने से स्वास्थ्य सुविधाएं, देखभाल रिहैबिलिटेशन सेवाएं और आयुष सेवाएं बेहतर होंगी. देश में मेडिकल सेवाएं के बेहतर होने से विदेशी मरीज विशेषकर मध्य एशिया, यूरोपीय देश और अफ्रीका से इलाज के लिए मध्य प्रदेश में आएंगे, जिससे विदेशी मुद्रा आएगी और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी."

रीजनल मेडिकल हब का फाइनल ड्राफ्ट बनेगा

इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित स्टेकहोल्डर कंस्यूलेशन वर्कशॉप फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंदौर-उज्जैन हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म कॉरिडोर की प्लानिंग के लिए आयोजित वर्कशॉप के दौरान एसीएस हेल्थ अशोक वर्णवाल ने कहा "कॉरिडोर के लिए कमेटी बनाई जा रही है, जो अगले 3 माह के भीतर रीजनल मेडिकल हब का फाइनल ड्राफ्ट बनाएगी."

इस ड्राफ्ट को केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एमडी डॉ. सलोनी सिड़ाना, एसीएस हेल्थ अशोक वर्णवाल, संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े और आयुष विभाग के आयुक्त शोभित जैन विशेष रूप से उपस्थित थे.