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IIM इंदौर में होगी सिक्सर किंग वैभव सूर्यवंशी पर केस स्टडी, पहली बार क्रिकेटर पर रिसर्च

वैभव सूर्यवंशी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए तूफानी सलामी बल्लेबाजी करते हैं. वैभव ने आईपीएल के इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के मार कर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है. उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस और छोटी उम्र में जिस तरह से उन्होंने सफलता पाई है उसके चलते आईआईएम अब उन पर केस स्टडी करेगा.

इंदौर: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) इंदौर, क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पर स्टडी करेगा की उन्होंने किस तरह से सफलता हासिल की है. इसके लिए वैभव पर खेल मनोविज्ञान प्रबंधन के एक्सपर्ट मिलकर उनकी सफलता का फार्मूला खोजेंगे. फिलहाल पहली बार किसी खिलाड़ी पर आईआईएम इंदौर के द्वारा इस तरह की स्टडी की जाएगी.

आईआईएम के डायरेक्टर हिमांशु राय ने बताया कि "यह स्टडी वैभव की उपलब्धियों का विश्लेषण करने के साथ उनकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक व संस्थागत कार्यों में जिस तरह से उन्होंने सफलता पाई है, उस पर रहेगी. आईआईएम में वैभव की शुरुआत जिस तरह से हुई और इसके पीछे उनके परिवार ने भी काफी कुछ समर्पण और त्याग किया है. क्रिकेटर वैभव पर स्टडी करने पर आने वाले युवाओं को ये पढ़ने को मिलेगा कि वैभव ने किस तरह से सफलता पाई है. उन्हीं के आधार पर अन्य युवा भी आगे सफलता किस तरह से पा सकते हैं उसकी खोज की जा सकती है."

IIM इंदौर में होगी वैभव सूर्यवंशी पर केस स्टडी (ETV Bharat)

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आईआईएम के प्रोफेसर एवं डायरेक्टर हिमांशु राय ने इस दौरान यह भी कहा कि "वैभव ने जिस तरह से उपलब्धि पाई है उसके बाद कई बार दबाव में भी प्लेयर आ जाते हैं जिसके चलते उनके खेल पर भी असर होता है. अतः कम उम्र में प्रसिद्धि और करोड़ के ऑफर व सोशल मीडिया का दबाव कई तरह से वैभव के खेल पर असर डाल सकता था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सफलता पाई है, इस पर यह स्टडी रहेगी."

वैभव सूर्यवंशी ने इस साल आईपीएल- 2026 के सीजन में 72 छक्के लगाए हैं और आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गये हैं. बता दे आईआईएम इंदौर पहली बार किसी क्रिकेटर की क्रिकेट जर्नी पर केस स्टडी करेगा. फिलहाल यह स्टडी कैसी होगी इसकी जानकारी अभी आईआई एम ने पूरी तरह से नहीं दी है.