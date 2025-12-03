IIM इंदौर की छात्राओं ने प्लेसमेंट के नाम पर छेड़छाड़ का लगाया आरोप, ABVP ने कैंपस में काटा बवाल
इंदौर आईआईएम में छात्राओं ने प्लेसमेंट के नाम पर छेड़छाड़ का लगाया आरोप. शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने पर एबीवीपी ने किया प्रदर्शन.
इंदौर: देश में मैनेजमेंट के सबसे बड़े संस्थान IIM के इंदौर कैंपस पर गंभीर आरोप लगे हैं. कैंपस की कुछ छात्राओं का आरोप है कि प्लेसमेंट के नाम पर उनके साथ हरासमेंट किया गया. उन्होंने प्लेसमेंट कमेटी को इसकी शिकायत भी कि, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस मामले को लेकर बुधवार को एबीवीपी के सदस्यों ने कैंपस में प्रदर्शन भी किया. उन्होंने इस संबंध में मैनेजमेंट को एक ज्ञापन भी सौंपा और आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है.
छात्राओं ने प्लेसमेंट कमेटी के सदस्य पर छेड़छाड़ के लगाए आरोप
इंदौर के किशनगंज थाना क्षेत्र में आईआईएम का कैंपस है. कैंपस की कुछ छात्राओं का आरोप है कि प्लेसमेंट कमेटी के सदस्य हर्षित केजरीवाल द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ की गई. ऐसा आरोप 6 छात्राओं द्वारा लगाया गया है. छात्राओं का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत प्लेसमेंट कमेटी से भी की थी, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. प्लेसमेंट सेल का नेतृत्व मोहम्मद सईद कर रहे हैं और इसके इंचार्ज अभिषेक मिश्रा हैं. ये घटना 40 दिन पहले हुई थी, लेकिन अभी तक कार्रवाई न होने पर अब एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है.
'प्लेसमेंट पर असर न पड़े इसलिए पुलिस में नहीं की शिकायत'
छात्राओं के साथ इस तहत की घटना की जानकारी लगने के बाद बुधवार को एबीवीपी के सदस्य आईआईएम कैंपस पहुंच गए. उन्होंने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया. सदस्यों ने कैंपस के मेन गेट को बंद करके गेट पर कैंपस मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की.
एबीवीपी के इंदौर प्रांत की सह मंत्री प्रांजलि अग्रवाल ने बताया कि "आईआईएम कैंपस की 6 छात्राओं के साथ ये छेड़छाड़ की गई है. छात्राओं ने प्लेसमेंट कमेटी से शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. छात्राओं ने पुलिस केस नहीं दर्ज कराया, क्योंकि उन्हें डर है कि ऐसा करने पर उनके प्लेसमेंट पर असर पड़ सकता है."
एबीवीपी ने आईआईएम प्रशासन को 3 दिन का दिया अल्टीमेटम
एबीवीपी संगठन ने आईआईएम प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन के अंदर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे. प्रदर्शन की सूचना पर किशनगंज थाने की पुलिस कैंपस पहुंच गई थी. पुलिस ने छात्र नेताओं को समझाइश दी इसके बाद छात्रों ने आईआईएम प्रबंधक को एक ज्ञापन सौंपकर अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया.
किशनगंज थाने के सब इंस्पेक्टर प्रशांत उपाध्याय ने बताया कि "अभी तक किसी भी छात्रा द्वारा थाने में कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है. अगर हमारे पास ऐसी कोई शिकायत आती है, तो हम जरूर इस पर कार्रवाई करेंगे." फिलहाल आईआईएम प्रशासन की तरफ से इस मामले पर कोई जवाब नहीं आया है. पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है.