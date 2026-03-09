ETV Bharat / state

इंदौर हैदराबाद की राह हुई आसान, पहाड़ों को चीरकर सुरंग से निकला एक्सीडेंट फ्री हाईवे

लिहाजा नेशनल हाईवे ने इसे इन्दौर–इच्छापुर कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत इन्दौर–खण्डवा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-347BG) के तेजाजीनगर से बलवाड़ा खण्ड के लिए फोरलेन पैकेज में शामिल किया था. कुल 33.40 किमी लंबे 1000 करोड़ के इस फोरलेन मार्ग के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र की थी. लिहाजा नेशनल हाईवे ने घाट क्षेत्र को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टिंग तकनीक के जरिए खत्म करके मौके पर तीन टनल का निर्माण किया है. जिनमें भेरूघाट टनल (लम्बाई 575 मीटर), बाईग्राम टनल (लम्बाई 480 मीटर) तथा चौरल घाट टनल (लम्बाई 550 मीटर) अब बनकर तैयार है.

दरअसल इंदौर से खंडवा के लिए वर्तमान में जो मार्ग था उसे पर भैरव घाट और गणेश घाट के पहाड़ी क्षेत्र में साल भर जाम की स्थिति बनी रहती थी. बार-बार जाम की स्थिति तथा घाट सेक्शन में अवांछित दुर्घटनाओं का कारण बन रहा था. ये सड़क सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय नागरिकों के लिए गंभीर चिंता का विषय था. इसके बावजूद सीमित चौड़ाई, बढ़ते यातायात दबाव जैसी चुनौतियों के बावजूद निरंतर उपयोग में रहा.

इंदौर: मध्य प्रदेश के व्यावसायिक शहर इंदौर से अब हैदराबाद, महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत के राज्यों की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी. दरअसल नेशनल हाईवे ने इस फोरलेन रोड को दुर्गम पहाड़ियों और घाट क्षेत्र को काटकर तैयार किया है. जहां से अब ट्रैफिक जाम के बिना हजारों वाहन टनल के माध्यम से आसान सफर कर पाएंगे.

सुरंग से निकला इंदौर हैदराबाद हाईवे (ETV Bharat)

नेशनल हाईवे के क्षेत्रीय अधिकारी श्रवण कुमार सिंह ने बताया, इन टनलों के निर्माण से ढालदार, संकरे एवं जोखिमपूर्ण घाट मार्ग से लोगों को दिसंबर 2026 तक मार्ग का निर्माण पूर्ण होने के बाद मुक्ति मिल सकेगी. साथ ही भेरूघाट एवं चौरल घाट जैसे चिह्नित ब्लैक स्पॉट्स पर होने वाली दुर्घटनाओं से स्थायी राहत मिलेगी. परियोजना के पूर्ण होने से यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी, ईंधन और यात्रा समय की भी बचत होगी.

पहाड़ों को चीरकर सुरंग से निकला इंदौर हैदराबाद हाईवे (ETV Bharat)

इसलिए जरूरी था यह मार्ग

यह परियोजना इन्दौर–हैदराबाद कॉरिडोर की एक महत्वपूर्ण कड़ी है. दरअसल इंदौर और खंडवा मध्य प्रदेश के दो अत्यंत महत्वपूर्ण शहर हैं, जो राज्य की आर्थिक, औद्योगिक और परिवहन व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं. इन दोनों शहरों को जोड़ने वाला इंदौर–खंडवा मार्ग लंबे समय से प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों के बीच आवागमन, कृषि उपज, औद्योगिक सामग्री और यात्रियों की आवाजाही के लिए अत्यंत आवश्यक रहा है. इंदौर और खंडवा के बीच एक सुरक्षित, सुगम और आधुनिक सड़क संपर्क न केवल समय और लागत की बचत के लिए जरूरी था. इसके अलावा इंदौर से ओंकारेश्वर-बुरहानपुर-जलगांव होते हुए यह रास्ता सीधे गोरेगांव और शाहपुर होते हुए मुंबई को कनेक्ट करेगा. इसके बाद इसकी सीधी कनेक्टिविटी दक्षिण भारत के राज्यों के अलावा हैदराबाद तक रहेगी.

पहाड़ों को चीरकर सुरंग से निकला इंदौर हैदराबाद हाईवे (ETV Bharat)

दो ज्योतिर्लिंग के बीच सुगम मार्ग

यह परियोजना धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. इन्दौर के समीप देश के दो प्रमुख ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर (उज्जैन) एवं ओंकारेश्वर (खण्डवा) स्थित हैं. सिंहस्थ-2028 के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हेतु यात्रा करेंगे. यह परियोजना उस अवधि में भारी यातायात को सुरक्षित, सुचारू रखने में मदद मिलेगी.

नर्मदा पर बड़े ब्रिज और रेलवे ओवर ब्रिज से होकर गुजरेगा रास्ता

तेजाजी नगर बलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग इंदौर इच्छापुर मार्ग का हिस्सा होने के कारण नर्मदा नदी के ऊपर से गुजरेगा. इसके लिए यहां बड़े ब्रिज का निर्माण कार्य जारी है. इसके अलावा यहां 1 मेजर ब्रिज, 1 रेलवे ओवर ब्रिज (ROB), 2 वायाडक्ट, 1 व्हीकल ओवर पास (VOP), 4 व्हीकल अंडर पास (VUP), 1 लाइट व्हीकल अंडर पास (LVUP), 6 स्मॉल व्हीकल अंडर पास (SVUP), 14 माइनर ब्रिज, 3 माइनर ब्रिज कम वायाडक्ट, 22 बॉक्स कल्वर्ट तथा 11 पाइप कल्वर्ट का निर्माण शामिल है.