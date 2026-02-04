ETV Bharat / state

इंदौर-हैदराबाद एक्सप्रेस-वे पर जल्द फर्राटा भरेंगे वाहन, 18 घंटे की जगह 10 घंटे में पूरा होगा सफर

भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे इस सेमी-एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेस-वे का काम करीब 80 फीसदी हो चुका है. मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और तेलंगाना से होकर गुजर रहे इस एक्सप्रेस-वे से आर्थिक विकास की रफ्तार को भी गति मिलेगी. वैसे तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य 2025 रखा गया था, लेकिन अब ये 2026 में पूरा हो पाएगा और इसी साल से इस एक्सप्रेस वे पर भारी और हल्के वाहन फर्राटा दौड़ते नजर आएंगे.

सागर: देश में विकास की रफ्तार में तेजी से आगे बढ़ रहे 2 शहरों के बीच की दूरी एक्सप्रेस-वे से कम होने जा रही है. पहले जो सफर 18 घंटे में पूरा होता था, अब महज 10 घंटे में पूरा हो जाएगा. इंदौर और हैदराबाद के बीच बन रहे एक्सप्रेस-वे से ये कमाल होने वाला है. करीब 715 किमी लंबा ये एक्सप्रेस-वे इस साल बनकर पूरा हो जाएगा. इससे दोनों शहरों के बीच की दूरी भी वर्तमान रूट की तुलना में करीब 150 किमी कम होने जा रही है.

इंदौर-हैदराबाद एक्सप्रेस वे में क्या है खास

भारतमाला प्रोजेक्ट के पहले चरण के तहत इंदौर-हैदराबाद एक्सप्रेस-वे का निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा किया जा रहा है. इस एक्सप्रेस वे में ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड दोनों तरह के हिस्सों का निर्माण किया जा रहा है. इसकी कुल लंबाई 715 से 720 किमी रहने वाली है. जिसका निर्माण कार्य अंतिम दौर में है. मध्य प्रदेश में बन रही भेरूघाट टनल और वायक्ट जैसे कई कठिन हिस्सों का निर्माण कार्य हो चुका है.

इंदौर के आर्थिक विकास में आएगी गति

इस एक्सप्रेस-वे का मुख्य उद्देश्य यात्रा के समय को कम करना और साथ ही दोनों शहरों के बीच की दूरी कम करना है. इस एक्सप्रेस-वे के जरिए मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र इन तीनों प्रदेशों की कनेक्टिविटी में सुधार भी होगा. खास बात ये है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर जैसे शहर की महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे तेजी से तरक्की कर रहे राज्यों से कनेक्टिविटी में सुधार होगा और इंदौर के आर्थिक विकास में और गति आएगी.

किन शहरों के बीच होगी कनेक्टिविटी

इस एक्सप्रेस-वे से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कई बड़े और मंझोले शहरों को फायदा मिलने वाला है. इंदौर के तेजाजी नगर से शुरू होने वाला एक्सप्रेस-वे बुरहानपुर और बड़वाह होते हुए महाराष्ट्र के मुक्ताईनगर, जलगांव, अकोला, हिंगोली और नांदेड़ से जुड़ेगा. वहीं, तेलंगाना के मंगलूर, रामसनपल्ली, संगारेड्डी से होते हुए हैदराबाद से जुड़ जाएगा. इस मार्ग में थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है.

क्या होता है सेमी-एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेस-वे?

सेमी-एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे तकनीक फुल एक्सप्रेस-वे से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें एंट्री और एग्जिट फुल एक्सप्रेस-वे जैसा सख्त नहीं होता है. ये मुख्य तौर पर बड़े शहरों को जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं. जहां क्रांसिग के लिए फ्लाईओवर और सर्विस रोड के जरिए अन्य मार्गों से जोड़ा जाता है. इसमें विभाजित लेन होती है. एक्सप्रेस वे पर किसी शहर या इलाके का ट्रैफिक सीधे प्रवेश नहीं कर पाता है, बल्कि सर्विस रोड के जरिए प्रवेश लेना होता है. आमतौर पर इन पर सामान्य हाईवे के मुकाबले वाहनों की गति ज्यादा होती है, लेकिन फुल एक्सप्रेस वे की तुलना में इसमें कम सख्ती से प्रतिबंध लगाए जाते हैं.

मध्य प्रदेश के विकास में गति लाएगा सेमी एक्सेस एक्सप्रेस-वे

इंदौर के व्यावसायी ऋषभ जैन कहते हैं कि "ये एक्सप्रेस-वे इंदौर के व्यवसाय में पंख लगाने का काम करेगा. इसका फायदा सिर्फ इंदौर को नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि इंदौर, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे तेजी से विकास कर रहे प्रदेश के शहरों से जुड़ेगा. खास फायदा ये है कि यहां लाॅजिस्ट्रिक को बढ़ावा मिलेगा. माल ढुलाई और डिलेवरी में वक्त कम लगेगा. दूरी कम होने के कारण किराया कम होगा. जिससे उपभोक्ता को चीजें सस्ती मिलेगी. कनेक्टिविटी भले इंदौर और हैदराबाद की होगी, लेकिन इंदौर से संचालित होने वाले वो व्यावसाय जिनसे पूरे मध्य प्रदेश का सरोकार रहता है, उस पर उपभोक्ताओं के फायदे वाला असर दिखेगा."