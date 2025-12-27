ETV Bharat / state

हैवान पति! 500 रुपए मांगने पर उतारा मौत के घाट, चरित्र शंका में चाकू मारकर पत्नी की हत्या

हीरानगर थाना क्षेत्र में रहने वाली सोनम को कुछ दिन पहले ही बच्ची हुई है. उन्होंने अपने पति सचिन से 500 रुपए की मांग की थी. जिसके बाद पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि पति सचिन ने पत्नी सोनम की बेरहमी से पिटाई कर दी. जिससे सोनम गंभीर रूप से घायल हो गई. इसके बाद परिजन उसे लेकर इलाज के लिए एमवाय हॉस्पिटल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

इंदौर: हीरानगर थाना क्षेत्र और लसूड़िया थाना क्षेत्र में पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने के अलग-अलग 2 मामले सामने आए हैं. हीरानगर में 500 रुपए से शुरू हुए विवाद के बाद पति ने पत्नी पर हमला कर दिया और बेरहमी से पिटाई कर दी. जिसके बाद पत्नी की इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं, दूसरी ओर लसूड़िया थाना क्षेत्र में चरित्र पर शंका को लेकर पति ने पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

चरित्र शंका पर पति ने पत्नी पर चाकू से किया हमला (ETV Bharat)

पुलिस ने सचिन को हिरासत में लिया

इस घटना के बाद सोनम के पति सचिन को पुलिस ने हिरासत में लिया है. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि "सोनम की उम्र 22 वर्ष है, जिसकी 10-12 दिन की बच्ची भी है. उन्होंने अपने पति से कुछ पैसे मांगे थे. जिसके बाद पति ने पैसे नहीं देकर सोनम की लात-घूसों से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई. इस संबंध में सचिन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है."

मां को बचाने के दौरान बेटी भी घायल

लसूड़िया थाना क्षेत्र में पत्नी की चरित्र शंका को लेकर पति आए दिन कटाक्ष करता रहता था. दोनों के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद होते रहते थे. इसी कड़ी में शनिवार को पति-पत्नी के बीच विवाद बढ़ गया. जिसके बाद पति ने घर में रखे डंडे से पत्नी पर हमला कर दिया. इस दौरान बीच-बचाव करने पहुंची बेटी पर भी पिता ने हमला कर दिया. घटना के बाद पति मौके से फरार हो गया.

मां की मौत, बेटी का इलाज जारी

इस घटना की जानकारी आस-पड़ोस के लोगों को लगी, तो उन्होंने इसकी सूचना लसूड़िया पुलिस को दी. मौके पर पुलिस पहुंची तो घायल मां-बेटी को नजदीकी अस्पताल लेकर गई. अस्पताल में मां को मृत घोषित कर दिया गया. वहीं, बेटी का इलाज जारी है और उसकी हालत स्थिर है.

एडिशनल सीपी अमित सिंह ने बताया कि "आरोपी ने अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी. बीच करने आई बेटी पर उसने चाकू से हमला किया, जिससे वह भी घायल हो गई है. बच्ची का इलाज चल रहा है. आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है."