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इंदौर में डाककर्मी महिला की धारदार हथियार से हत्या, बेटी को ATM देकर पति फरार

इंदौर में डाक विभाग में पदस्थ पत्नी की हत्या कर पति पहुंचा बेटी के स्कूल, ATM-पासवर्ड देकर हुआ फरार. भोपाल में महिला का शव मिला.

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इंदौर में डाककर्मी को पति ने उतारा मौत के घाट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 12:42 PM IST

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Updated : July 12, 2026 at 1:09 PM IST

3 Min Read
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इंदौर/भोपाल: इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. आरोप है कि डाक विभाग में पदस्थ उर्मिला सैनी की उसके पति ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश में जुट गई है.

बेटी को एटीएम कार्ड देकर फरार हुआ आरोपी

संयोगितागंज थाना क्षेत्र के मनोरमागंज में रहने वाली उर्मिला सैनी की उनके ही पति अखिलेश सैनी ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया. जिसके बाद आरोपी घटनास्थल से भागते हुए बेटी के स्कूल पहुंचा, जहां स्कूल में बेटी को एटीएम कार्ड, उसका पासवर्ड और कुछ रुपए देकर वहां से फरार हो गया.

मृतक उर्मिला सैनी के भाई राजकुमार ने दी जानकारी (ETV Bharat)

मामले की जांच में जुटी पुलिस

जब स्कूल से बेटी घर पहुंची तो अपनी मां को किचन में लहूलुहान देखकर सन्न रह गई. किसी तरह हिम्मत जुटाकर घटना की जानकारी अपने परिजन को दी. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. मामले की पुलिस द्वारा काफी बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है.

घरेलू विवाद में हत्या की आशंका

मृतक उर्मिला सैनी के भाई राजकुमार ने कहा, "अखिलेश सैनी और उर्मिला सैनी में पिछले काफी दिनों से घर की छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद हो रहा था. इसी बात को लेकर अखिलेश सैनी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है." संयोगितागंज थाना प्रभारी केपी सिंह ने बताया, "घटना की सूचना मिलते ही हम लोग मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शव को देख प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है. मृतका के शरीर में कई जगह कट के निशान मिले हैं. माले की जांच की जा रही है."

भोपाल में संदिग्ध परिस्थिति में शव मिलने से सनसनी

भोपाल के छोला मंदिर थाना क्षेत्र में एक महिला का घर में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान मथरी बाई उर्फ ममता के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, महिला पिछले करीब आठ वर्षों से पति से अलग अकेली रह रही थी और सब्जी मंडी में हम्माली कर अपना जीवनयापन करती थी.

महिला के शव पर गहरे चोट के निशान

शनिवार तड़के करीब 4 बजे पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. प्रारंभिक जांच में शव करीब 48 घंटे पुराना होने की आशंका जताई गई है. पुलिस को महिला के शरीर पर कई जगह गहर चोट और धारदार हथियार जैसे कट के निशान मिले हैं. एक कान कटा हुआ मिला है. पैर में गहरा घाव है और दोनों हाथों की कलाइयों पर भी चोट के निशान पाए गए हैं.

छोला मंदिर थाना थाना प्रभारी सरस्वती तिवारी ने कहा, "मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. महिला से आखिरी बार मिलने वाले लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है और घर से सामान गायब होने के दावे की भी जांच की जा रही है."

Last Updated : July 12, 2026 at 1:09 PM IST

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