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इंदौर में पत्नी की हत्या के 9 दिन बाद विदिशा में मिली पति की लाश, 20 हजार का था इनाम घोषित

पुलिस हत्याकांड के बाद से ही आरोपी पति अखिलेश की तलाश में थी और उन पर पुलिस के द्वारा ₹20000 का इनाम भी घोषित किया था. इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल करने में अभी जुटी हुई है.

इंदौर: संयोगितागंज थाना क्षेत्र के मनोरमा गंज में रहने वाली सहायक डाक अधिकारी उर्मिला सैनी की हत्या करने वाले उनके पति अखिलेश सैनी की लाश विदिशा जिले के गंजबासोदा में एक रेलवे ट्रैक पर मिली है.

पहले पत्नी की हत्या फिर मिली पति की लाश

पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया, "इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र के मनोरमा गंज में रहने वाली उर्मिला सैनी का शव 11 जुलाई को उनके घर में मिला था. इस हत्या का आरोप उनके पति अखिलेश सैनी पर लगा था और उसी दिन से वह लापता थे. उर्मिला सैनी डाक विभाग में सहायक डाक अधिकारी के पद पर पदस्थ थीं और उनकी अपने ही घर में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति अखिलेश सैनी लगातार फरार चल रहा था."

इंदौर में पत्नी की हत्या करने के 9 दिन बाद विदिशा में मिला पति का शव (ETV Bharat)

पुलिस ने किया था 20 हजार का इनाम घोषित

पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया, "इस मामले में पुलिस की कई टीम आरोपी पति अखिलेश सैनी की तलाश में लगातार जुटी हुई थी और उसके विभिन्न ठिकानों पर पुलिस के द्वारा दबिश भी दी गई लेकिन वह पुलिस की गिरफ्त से लगातार फरार चल रहा था. आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर इंदौर पुलिस के द्वारा ₹20000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था."

विदिशा में मिला अखिलेश सैनी का शव

पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया, "इसी दौरान इंदौर की संयोगितागंज पुलिस को विदिशा की गंजबासौदा पुलिस के द्वारा रविवार को इस बात की सूचना दी गई कि अखिलेश सैनी की लाश एक रेलवे ट्रैक पर मिली है. फिलहाल प्रारंभिक तौर पर अखिलेश सैनी ने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या की है या फिर अन्य कारणों के चलते उसकी मौत हुई है, इसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है.

इंदौर पुलिस भी इस पूरे मामले में अपने स्तर पर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है. इसके साथ ही विदिशा पुलिस को इस केस से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है."इस मामले में मृतक उर्मिला सैनी की बेटी ने अपने पिता को भी उचित सजा देने की मांग की थी.