पति से झगड़े के बाद घर से भागी महिला फंसी बदमाशों के चंगुल में, डेढ़ लाख में बेचा
इंदौर से गायब महिला का एक माह में लगा सुराग. महिला को बेचने के आरोप में 2 बदमाश गिरफ्तार. पूछताछ जारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 1:54 PM IST
इंदौर : शहर के राउ इलाके में महिला का अपने पति से विवाद हो गया. इसके बाद नाराज होकर महिला घर से अपने मायके जाने के लिए निकली. इस दौरान जब वह रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो एक महिला ने उसे झांसा दिया. महिला उसे बहलाकर उज्जैन ले गई. यहां पर कुछ दिन तक रखने के बाद उसे एक व्यक्ति को डेढ़ लाख रुपए मे बेच दिया. एक माह बाद महिला को अपने पति और परिवार वालों की याद सताने लगी. उसने किसी प्रकार इसकी जानकारी अपनी बहन को दी.
गिरोह की महिला पहले से ही जेल में
महिला की बहन ने राऊ थाना पुलिस को पूरा मामले से अवगत कराया. पुलिस ने पर 03 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इसमें एक आरोपी महिला है. महिला मंगू बाई ही उसे उज्जैन ले गई थी. इस दौरान मंगू बाई ने महिला को कुछ दिनों तक अपने पास रखा. फिर जितेंद्र के साथ मिलकर महिला को राजस्थान के दिनेश को डेढ़ लाख रुपए में बेच दिया.
और भी मामले खुलने की सभावना
पुलिस ने दिनेश, जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आरोपी महिला मंगू बाई पहलेसे ही जेल में बंद है. इस मामले में एसीपी निधि सक्सेना ने बताया "दोनों से पूछताछ की जा रही है. ये पता लगाया रहा है कि इन आरोपियों ने कहीं और तो इस प्रकार की मानव तस्करी नहीं की है."
फर्जी साइट चलाकर धोखाधड़ी
इंदौर में एक युवक ने अपनी पत्नी, साली और एक अन्य महिला के साथ मिलकर फर्जी मेट्रोमोनियल साइट से कुछ लोगों को मोटी चपत लगाई. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में भारत पेंडिंग एंड कम्युनिटी मेट्रोमोनियल फर्जी कॉल सेंटर संचालित होता था. हरियाणा पुलिस ने इस मामले की जानकारी इंदौर पुलिस को दी.
हरियाणा पुलिस ने 4 आरोपी पकड़े
हरियाणा पुलिस ने इंदौर पुलिस की मदद से एक बिल्डिंग में दबिश दी. यहां से रितु नामदेव, प्रमिला रोकड़े, प्रमिला के पति सूरज और सूरज की साली प्रिया रोकड़े को गिरफ्तार किया. पुलिस ने 9 मोबाइल, 05 लैपटॉप और नगदी बरामद की है. डीसीपी श्रीकृष्णलाला चांदनी ने बताया "आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस को शक है कि और लोगों को इस गैंग ने ठगा होगा." उधर, इंदौर पुलिस ने सुनसान इलाके में मादक पदार्थ का सेवन करते दो युवकों को रंगे हाथ पकड़ा है.