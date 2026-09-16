इंदौर में भरभराकर गिरा मकान, 3 महिलाओं की मौत, चार घायलों को पहुंचाया अस्पताल
इंदौर में अचानक भरभराकर गिरा मकान, तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत, पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों की पहुंचाया अस्पताल. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 6:29 PM IST
इंदौर: सांवेर थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर अचानक एक मकान ढह गया. घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है. जबकि चार लोग घायल बताए जा रहे हैं. जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा. पुलिस बल मौके पर मौजूद है और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है.
सांवेर में अचानक भरभराकर गिरा मकान
मामला इंदौर के सांवेर थाना क्षेत्र का है. सांवेर थाना क्षेत्र के मुख्य मार्केट टेंशन चौराहे पर एक पुराने मकान को तोड़ने का काम किया जा रहा था. इस दौरान अचानक मकान भरभराकर गिरने लगा. जिस समय यह घटनाक्रम हुआ, वहां पर कुछ महिला और पुरुष मौजूद थे. अचानक से मकान ढहने से करीब 4 से 5 लोग दब गए. लोगों में हड़कंप मच गया. तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. जिसके बाद सांवेर पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची.
तीन महिलाओं की मौके पर मौत, घायलों को भेजा अस्पताल
पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर मकान के मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया. हालांकि घटना में तीन महिलाओं की मौत हो गई है. जिनके शव बरामद किए गए हैं. डीएसपी देवेंद्र धुर्वे ने मौत की पुष्टि की है. वहीं एक व्यक्ति के दबे होने की जानकारी भी डीएसपी के द्वारा दी जा रही है. जबकि चार घायलों को तुरंत एंबुलेंस की मदद से निजी अस्पताल पहुंचाया गया. बताया जा रहा है कि प्रशासनि अमला मौके पर मौजूद है और मलबा हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है.
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वहीं जो मकान ढहा है, वह काफी पुराना था और उसे तोड़ने का काम भी प्रारंभिक तौर पर किया जा रहा था. संभवत इस दौरान यह पूरा घटनाक्रम घटित हो गया.