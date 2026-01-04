मिनरल वाटर से बन रही चाय, दूषित पानी ने लोगों को डराया, होटल मालिक परेशान
इंदौर में दूषित पानी मामले के बाद लोगों में दहशत, छोट होटल में मिनरल वाटर से चाय बना रहे लोग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 4, 2026 at 12:48 PM IST
इंदौर: भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है. सरकारी आंकड़े के मुताबिक दूषित पानी के चलते 6 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं पानी को लेकर लोगों में अब भी डर का माहौल है. हालात यह है कि लोग होटल्स में चाय पीने नहीं जा रहे हैं, जिसके चलते होटल मालिक अब मिनरल वाटर से चाय बना रहे हैं. जिससे ग्राहक बिना डर के चाय पीने उनके होटल में आ सकें. वहीं दूसरी तरफ दूषित पानी से मृत हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने कैंडल मार्च निकाला गया.
छोटे होटल वाले मिनरल वाटर से बना रहे चाय
इंदौर के भगीरथपुरा में जिस तरह से गंदे पानी के सेवन से कई लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कई लोग अभी भी इंदौर के निजी हॉस्पिटलों में इलाजरत हैं. भगीरथपुर में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है. इसी कड़ी में भागीरथपुरा क्षेत्र में मौजूद सृष्टि सेंटर पर मिनरल वाटर से चाय बनाई जा रही है. वहीं सेंटर के संचालक तुषार वर्मा ने बताया कि "जबसे भगीरथपुरा में गंदे पानी के कारण लोग बीमार और मौत का मामला सामने आया है, उसके बाद से होटल में कोई चाय पीने के लिए नहीं आ रहा था.
सबको लगता था कि चाय में नर्मदा के पानी का उपयोग किया जाएगा और लोग काफी दहशत में भी थे. लिहाजा जब होटल की चाय पीने से लोगों ने परहेज किया, तो चाय बनाने के लिए मिनरल वाटर का प्रयोग किया गया. वहीं होटल संचालक तुषार वर्मा ने यह भी बताया कि जहां पहले 2 पैकेट मिनरल वाटर के लगते थे, वहीं अब 10 पेटी वाटर के लग रहे हैं.
लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर दी श्रद्धांजलि
दूषित पानी से मृत हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने कैंडल मार्च निकाला गया. जिसमें 6 माह के बच्चे सहित अन्य मृतकों के बैनर लगाकर रैली निकाली गई. भागीरथपुरा में पानी की टंकी के पास सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई. इस दौरान क्षेत्रीय रहवासियों द्वारा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई.