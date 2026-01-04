ETV Bharat / state

मिनरल वाटर से बन रही चाय, दूषित पानी ने लोगों को डराया, होटल मालिक परेशान

इंदौर: भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है. सरकारी आंकड़े के मुताबिक दूषित पानी के चलते 6 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं पानी को लेकर लोगों में अब भी डर का माहौल है. हालात यह है कि लोग होटल्स में चाय पीने नहीं जा रहे हैं, जिसके चलते होटल मालिक अब मिनरल वाटर से चाय बना रहे हैं. जिससे ग्राहक बिना डर के चाय पीने उनके होटल में आ सकें. वहीं दूसरी तरफ दूषित पानी से मृत हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने कैंडल मार्च निकाला गया.

छोटे होटल वाले मिनरल वाटर से बना रहे चाय

इंदौर के भगीरथपुरा में जिस तरह से गंदे पानी के सेवन से कई लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कई लोग अभी भी इंदौर के निजी हॉस्पिटलों में इलाजरत हैं. भगीरथपुर में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है. इसी कड़ी में भागीरथपुरा क्षेत्र में मौजूद सृष्टि सेंटर पर मिनरल वाटर से चाय बनाई जा रही है. वहीं सेंटर के संचालक तुषार वर्मा ने बताया कि "जबसे भगीरथपुरा में गंदे पानी के कारण लोग बीमार और मौत का मामला सामने आया है, उसके बाद से होटल में कोई चाय पीने के लिए नहीं आ रहा था.