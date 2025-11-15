ETV Bharat / state

होटल स्टाफ पर वीडियो बनाने का हुआ शक तो मैनेजर को किया किडनैप, 7 गिरफ्तार

किडनैपिंग मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार ( Etv Bharat )

इंदौर : हीरा नगर थाना क्षेत्र में एक युवक अपनी मंगेतर के साथ होटल में रुकने के लिए गया हुआ था, लेकिन इसी दौरान उसे शंका हुई कि होटल का कर्मचारी उनका वीडियो बना रहा है. इसी के होटल में जमकर विवाद हुआ और विवाद के बाद युवक ने अपने साथियों को होटल बुलाया. इसके बाद फिल्मी स्टाइल के मैनेजर समेत 3 लोगों को किडनैम करके ले गए. मामले की जानकारी लगते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और फिर हीरानगर पुलिस सक्रिय हुई. गाड़ी भरकर पहुंचे युवक, होटल मैनेजर को किया किडनैप हीरानगर थाना क्षेत्र में मौजूद होटल सैफरन में एक युवक अपनी मंगेतर के साथ रुकने के लिए गया हुआ था. इसी दौरान अपने और मंगेतर की वीडियो बनाने के शक में उसने होटल स्टाफ की जमकर पिटाई कर दी. इसके बाद 6-7 लोग गाड़ी भरकर होटल पहुंचे और होटल में तोड़फोड़ कर दी. इसके बाद होटल के प्रबंधक समेत दो अन्य लोगों को पीटते हुए सदर बाजार थाना क्षेत्र में लेकर आ गए.