होटल स्टाफ पर वीडियो बनाने का हुआ शक तो मैनेजर को किया किडनैप, 7 गिरफ्तार
मंगेतर के साथ पहुंचे युवक को होटल के कर्मचारी पर हुआ था शक, पिटाई के बाद होटल मालिक और कर्मचारी का किया था अपहरण.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 15, 2025 at 9:41 AM IST
इंदौर : हीरा नगर थाना क्षेत्र में एक युवक अपनी मंगेतर के साथ होटल में रुकने के लिए गया हुआ था, लेकिन इसी दौरान उसे शंका हुई कि होटल का कर्मचारी उनका वीडियो बना रहा है. इसी के होटल में जमकर विवाद हुआ और विवाद के बाद युवक ने अपने साथियों को होटल बुलाया. इसके बाद फिल्मी स्टाइल के मैनेजर समेत 3 लोगों को किडनैम करके ले गए. मामले की जानकारी लगते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और फिर हीरानगर पुलिस सक्रिय हुई.
गाड़ी भरकर पहुंचे युवक, होटल मैनेजर को किया किडनैप
हीरानगर थाना क्षेत्र में मौजूद होटल सैफरन में एक युवक अपनी मंगेतर के साथ रुकने के लिए गया हुआ था. इसी दौरान अपने और मंगेतर की वीडियो बनाने के शक में उसने होटल स्टाफ की जमकर पिटाई कर दी. इसके बाद 6-7 लोग गाड़ी भरकर होटल पहुंचे और होटल में तोड़फोड़ कर दी. इसके बाद होटल के प्रबंधक समेत दो अन्य लोगों को पीटते हुए सदर बाजार थाना क्षेत्र में लेकर आ गए.
किडनैपिंग मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार
आरोप है कि आरोपी युवकों ने होटल प्रबंधक और बाकी दो लोगों को छोड़ने के एवज में 50 हजार रु और अन्य सामान की डिमांड की. जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी हीरानगर पुलिस को लगी, हीरानगर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपियों द्वारा तीनों का अपहरण कर सदर बाजार थाना क्षेत्र में रखा गया है. इस पर हीरानगर पुलिस सदर बाजार थाना क्षेत्र में पहुंची और होटल प्रबंधक समेत बाकी दो लोगों को छुड़वाया. वहीं, किडनैपिंग करे वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इसमें वह युवक भी शामिल है, जो अपनी मंगेतर के साथ होटल में रुकने गया था.
इंदौर डीसीपी राजेश व्यास के मुताबिक, '' पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं और सभी से सख्ती से पूछताछ की जा रही है. सभी पर किडनैपिंग समेत विभिन्न धाराओं में अपराध पंजिबद्ध किया गया है.''