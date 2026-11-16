इंदौर पहली बार करेगा वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप की मेजबानी, 32 देशों के खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम
इंदौर में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का आगाज, 32 देशों के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा, 13 नवंबर से शुरू हुए चैंपियनशिप का मोहन यादव सोमवार को करेंगे औपचारिक शुभारंभ. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 1:56 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 2:13 PM IST
इंदौर: विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का आगाज इंदौर में हो गया है. जिसमें 32 देश के खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगे. इस प्रतियोगिता की शुरूआत 13 नवंबर से हो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सोमवार यानि आज चैंपियनशिप का औपचारिक शुभारंभ करेंगे. भारतीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर महासंघ बीएफएसआई के शताब्दी वर्ष के अवसर पर इंदौर के यशवंत क्लब में 21 नवंबर तक यह प्रतियोगिता खेली जा रही है. दरअसल यह तीसरा मौका है, जब भारत इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है. प्रतियोगिता में इनामी राशि 40000 डॉलर यानि 37,65,420 रुपए है.
इंदौर कर रहा स्नूकर चैंपियनशिप की मेजबानी
इंदौर में मेजबानी के पहले 1964 में कोलकाता और 2014 में बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था. हालांकि स्नूकर की शुरुआत सबसे पहले 150 साल पूर्व जबलपुर स्थित नर्मदा क्लब से मानी जाती है. बीएसएफआई के सचिव सुनील बजाज बताते हैं कि "इस चैंपियनशिप को मेजबानी के लिए 2024 से 29 तक कतर दोहा में आयोजित होना था, लेकिन विशेष आग्रह पर इसे भारत में स्वीकृति दी गई. उन्होंने बताया इस प्रतियोगिता के क्वालीफाई मैच की शुरूआत 13 नवंबर से हो गई थी, जिसका आज अंतिम दिन है. जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है. जिसमें 11 खिलाड़ी मुख्य दौर में पहुंचे हैं. जबकि आठ खिलाड़ी ड्रा में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं.
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आज चैंपियनशिप का औपचारिक उद्घाटन करेंगे. जिसके बाद विधिवत तौर पर चैंपियनशिप शुरू हो जाएगी. मैच संचालन के लिए 25 से अधिक भारतीय और विदेशी रेफरी भी इंदौर पहुंच चुके हैं."
मंगलवार से शुरू होंगे मुख्य दौर के मुकाबले
चैंपियनशिप के मुख्य मुकाबला मंगलवार यानि 17 नवंबर से शुरू होंगे. जिसमें विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी और केतन चावला भी दम दिखाएंगे. इनके अलावा मोहम्मद हुसैन खान, बृजेश दमानी, मनन चंद्रा, आदित्य मेहता, केतन चावला, सौरव कोठारी और मलकीत सिंह के अलावा लक्ष्मण रावत, श्याम रजनी, कमल चावला, अनुराग गिरी, पीयूष कुशवाहा और रितिक जैन भी हिस्सा लेंगे. इसके अलावा भारतीय महिला टीम की अनुपम रामचंद्रन, अमी कमानी कीर्तन पांडियन इशिका शाह, स्नेहड़ा बाबू, आर उमा देवी और श्रुति एल हिस्सा लेंगी.
दो चरणों में होगी चैंपियनशिप
विश्व चैंपियनशिप 2 चरणों में खेली जाएगी. जिसमें 13 तारीख से 16 नवंबर तक क्वालीफाइंग मैच हुए हैं. जिसमें 48 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. इन्हें तीन टूर्नामेंट में बांटा गया है. प्रत्येक टूर्नामेंट के शीर्ष 8 खिलाड़ी यानी 24 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में जगह बनाएंगे. जबकि मुख्य मैच 17 नवंबर से 21 नवंबर तक खेले जाएंगे. इसमें पिछले साल की रैंकिंग के आधार पर सेट 24 खिलाड़ियों को सीधे प्रवेश मिलेगा. वहीं इनामी राशि में से 25000 डॉलर (23,48,795 रुपए) पुरुष टीम को जबकि 15000 डॉलर (14,09,241 रुपए) महिला वर्ग की विजेताओं को दिए जाएंगे.
32 देशों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा
स्नूकर चैंपियनशिप में 32 देश के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, चीन, मिश्र, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हॉन्गकोंग, आयरलैंड, ईरान इराक, कुवैत, नेपाल, ओमान, पोलैंड, क़तर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सिंगापुर, सीरिया, स्वीडन, यूएई, वेल्स, पाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड आदि देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे 21 नवंबर को फाइनल मुकाबलों के साथ होगा चैंपियनशिप का समापन होगा.