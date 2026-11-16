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इंदौर पहली बार करेगा वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप की मेजबानी, 32 देशों के खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

इंदौर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप ( BSFI )

इंदौर: विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का आगाज इंदौर में हो गया है. जिसमें 32 देश के खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगे. इस प्रतियोगिता की शुरूआत 13 नवंबर से हो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सोमवार यानि आज चैंपियनशिप का औपचारिक शुभारंभ करेंगे. भारतीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर महासंघ बीएफएसआई के शताब्दी वर्ष के अवसर पर इंदौर के यशवंत क्लब में 21 नवंबर तक यह प्रतियोगिता खेली जा रही है. दरअसल यह तीसरा मौका है, जब भारत इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है. प्रतियोगिता में इनामी राशि 40000 डॉलर यानि 37,65,420 रुपए है.

इंदौर कर रहा स्नूकर चैंपियनशिप की मेजबानी

इंदौर में मेजबानी के पहले 1964 में कोलकाता और 2014 में बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था. हालांकि स्नूकर की शुरुआत सबसे पहले 150 साल पूर्व जबलपुर स्थित नर्मदा क्लब से मानी जाती है. बीएसएफआई के सचिव सुनील बजाज बताते हैं कि "इस चैंपियनशिप को मेजबानी के लिए 2024 से 29 तक कतर दोहा में आयोजित होना था, लेकिन विशेष आग्रह पर इसे भारत में स्वीकृति दी गई. उन्होंने बताया इस प्रतियोगिता के क्वालीफाई मैच की शुरूआत 13 नवंबर से हो गई थी, जिसका आज अंतिम दिन है. जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है. जिसमें 11 खिलाड़ी मुख्य दौर में पहुंचे हैं. जबकि आठ खिलाड़ी ड्रा में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं. बीएसएफआई के सचिव ने दी जानकारी (ETV Bharat) छतरपुर में फुटबॉल फीवर: देश की 18 टीमों के बीच कांटे की टक्कर, 3 दिन में दनादन 65 गोल उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आज चैंपियनशिप का औपचारिक उद्घाटन करेंगे. जिसके बाद विधिवत तौर पर चैंपियनशिप शुरू हो जाएगी. मैच संचालन के लिए 25 से अधिक भारतीय और विदेशी रेफरी भी इंदौर पहुंच चुके हैं." मंगलवार से शुरू होंगे मुख्य दौर के मुकाबले