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इंदौर बनेगा वैश्विक कृषि कूटनीति का केंद्र, BRICS की बैठक में बनेगी कृषि और खाद्यान्न की रणनीति

इस साल BRICS की अध्यक्षता भारत द्वारा किए जाने के साथ ही मध्य प्रदेश को कृषि कार्य समूह की बैठकों की मेजबानी मिली है. लिहाजा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल पर यह प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन इंदौर में होने जा रहा है, जहां BRICS से जुड़े 21 देश के कृषि मंत्रियों के अलावा अधिकारी और कृषि विशेषज्ञ ब्रिक्स मंच पर खाद्य सुरक्षा, जलवायु स्मार्ट खेती, कृषि व्यापार और किसान कल्याण सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन करेंगे.

इंदौर: विभिन्न देशों के बीच कृषि आधारित साझेदारी और कृषि और खाद्यान्न संबंधी चुनौतियों को लेकर BRICS कृषि कार्य समूह की बैठकें इंदौर में होने जा रही हैं. 9 से 11 जून तक BRICS कृषि कार्य समूह और 12 व 13 जून को 21 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक होगी.

इस आयोजन की जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया, "BRICS से जुड़े देश कृषि के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है. जहां दुनिया की 42 प्रतिशत कृषि भूमि, 68 प्रतिशत छोटे किसान और 45 प्रतिशत अनाज उत्पादन होता है.

यह तमाम देश भारत के साथ मिलकर वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण, जलवायु स्मार्ट कृषि, कृषि व्यापार को आसान बनाने, किसान कल्याण, आपूर्ति श्रृंखला, अनुसंधान, ज्ञान साझेदारी, डिजिटल कृषि, प्रिसिजन फार्मिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और नवाचार जैसे विषयों पर गंभीर मंथन करेंगे.इसके अलावा इन तमाम विषयों पर चर्चा के बाद जो नतीजे निकलेंगे उनको तमाम देश अपने कृषि और खाद्यान्न उत्पादन सेक्टर में लागू भी करेंगे."

इंदौर को मिली कृषि समूह की बैठकों की मेजबानी (ETV Bharat)

12 और 13 जून को होगी BRICS कृषि मंत्रियों की बैठक

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अध्यक्षता में आयोजित यह सम्मेलन दिल्ली में भी होगा. इंदौर को अंतरराष्ट्रीय कृषि संवाद के केंद्र के रूप में स्थापित करेगा. इस बार BRICS सम्मेलन में कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर का चयन किया गया है."

उन्होंने कहा कि "9 से 11 जून 2026 तक इंदौर में BRICS कृषि कार्य समूह (AWG) की बैठक होगी, जबकि 12 और 13 जून 2026 को सदस्य देशों के कृषि मंत्री यहां एकत्रित होकर कृषि और खाद्य सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे.

'नए अवसरों के खुलेंगे द्वार'

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी इस अवसर को मध्य प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण बताते हुए कहा कि "यह आयोजन राज्य के किसानों, कृषि नवाचारों और नई तकनीकों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा. उनके अनुसार, जलवायु परिवर्तन, कृषि उन्नति, प्राकृतिक खेती, किसानों की आय वृद्धि और कृषि से जुड़ी विविध संभावनाओं के संदर्भ में यह सम्मेलन मध्यप्रदेश और देश दोनों के लिए उपयोगी साबित होगा."

इसलिए महत्वपूर्ण होगी ब्रिक्स की बैठक

BRICS देश कृषि के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. ऐसे में इंदौर में होने वाला यह सम्मेलन केवल एक कूटनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि वैश्विक कृषि और खाद्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला गंभीर विमर्श मंच होगा. बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा और बदलते जलवायु परिदृश्य ने दुनिया के सामने नई कृषि चुनौतियां खड़ी की हैं, इसलिए जलवायु अनुकूल खेती और टिकाऊ कृषि प्रणालियों पर साझा रणनीति विकसित करना समय की मांग है.

वर्तमान में BRICS के 11 सदस्य देश हैं. भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब. इसके साथ कई साझेदार देश भी जुड़े हुए हैं. इसलिए इंदौर में होने वाली यह बैठक व्यापक अंतरराष्ट्रीय भागीदारी और बहुपक्षीय कृषि सहयोग का महत्वपूर्ण अवसर बनेगी.