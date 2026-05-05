ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक क्लीनिक शुरू, भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग

इंदौर के अस्पताल में शुरू हुआ हीट स्ट्रोक क्लीनिक, भीषण गर्मी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी.

INDORE HOSPITALS HEAT STROKE CLINIC
मध्य प्रदेश के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक क्लीनिक शुरू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 1:46 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: अंचल में बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए पहली बार अस्पतालों में हीट स्ट्रोक क्लिनिक की शुरुआत की गई है. अपनी तरह के इन खास क्लीनिक में अब लू लगने पर बीमार होने वाले मरीजों का तत्काल इलाज किया जा सकेगा. इसके साथ ही अलग-अलग जिलों में स्वास्थ्य विभाग ने लू और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है, साथ ही लोगों से इनका पालन करने और गर्मी में अपने ख्याल रखने की अपील की है.

हीट स्ट्रोक क्लीनिक शुरू करने के निर्देश

हाल ही सभी जिला कलेक्टर्स को जिला एवं सिविल अस्पतालों में हीट स्ट्रोक क्लीनिक प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए थे. जिसके फलस्वरुप इंदौर संभाग के जिला अस्पतालों, सिविल अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हीट स्ट्रोक व लू से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए विशेष बेड आरक्षित किए गए हैं. साथ ही हीट स्ट्रोक क्लिनिक विकसित की गई है. जहां आवश्यक दवाइयों, ओआरएस, कूलर, पंखे व अन्य चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है.

MP Health Department advisory
इंदौर अस्पतालों में खुला हीट स्ट्रोक क्लीनिक (ETV Bharat)

इंदौर, बुरहानपुर सहित कई जगहों पर हीट स्ट्रोक क्लीनिक शुरू

फिलहाल इंदौर के अलावा बुरहानपुर जिला अस्पताल सहित शाहपुर, खकनार, नेपानगर एवं लालबाग स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों में हीट स्ट्रोक क्लीनिक प्रारंभ किए गए हैं. यहां ओआरएस कॉर्नर, कूलर, पंखे व विशेष बेड की व्यवस्था की गई है. साथ ही लू व हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के लिए 108 एम्बुलेंस की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई है. अलीराजपुर में जिला अस्पताल के प्रत्येक वार्ड में दो-दो बेड आरक्षित किए गए हैं.

यहां एचआरआई क्लीनिक स्थापित कर एमडी चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग ने आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की है. झाबुआ में जिला अस्पताल के एचआरआई वार्ड में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए 5 बेड आरक्षित किए गए हैं. आवश्यक दवाइयों व चिकित्सा संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है.

स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा जागरुकता अभियान

खंडवा में जिला अस्पताल के साथ-साथ सभी सिविल अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है. सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में लू व हीट स्ट्रोक के उपचार के लिए आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है. संभाग के धार, बड़वानी, खरगौन, इंदौर में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्मी एवं लू से बचाव के लिए जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

इंदौर संभाग आयुक्त सुदाम खाड़े ने बताया "विभाग के अधिकारियों को प्राथमिकता से ऐसे मरीज के तत्काल उपचार के निर्देश दिए गए हैं. वहीं हीट स्ट्रोक क्लिनिक में जरूरी सभी सुविधाएं जुटाना के निर्देश तत्काल प्रभाव से दिए गए हैं."

Indore Hospitals Heat Stroke Clinic
हीट स्ट्रोक के लिए होगा एचआरआई वार्ड (ETV Bharat)

स्वास्थ्य विभाग में जारी की एडवाइजरी

भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी में बताया गया है कि अत्यधिक गर्मी के कारण सनबर्न, हीट क्रैम्प, हीट एक्सॉशन व हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. लू के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द, चक्कर आना, कमजोरी, उल्टी, त्वचा का अत्यधिक गर्म एवं शुष्क होना, मांसपेशियों में ऐंठन व बेहोशी जैसी स्थिति शामिल है.

लू से बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, छाछ, ओआरएस, लस्सी एवं नींबू पानी जैसे तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी गई है. दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच अनावश्यक रूप से धूप में निकलने से बचने, हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनने व सिर को कपड़े, टोपी अथवा छाते से ढककर रखने की अपील की गई है. स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि लू व हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखाई देने पर प्रभावित व्यक्ति को तुरंत छायादार एवं ठंडे स्थान पर ले जाएं. ठंडे पानी से शरीर को पोछे व आवश्यकता पड़ने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र अथवा 108 एम्बुलेंस सेवा से संपर्क करें. स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से जारी एडवाइजरी का पालन करते हुए खुद एवं अपने परिवार को गर्मी और लू के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखने की अपील की है.

गर्मी के मौसम में फैसिलिटेड होंगे मजदूर

इंदौर कलेक्टर द्वारा जिले के सभी औद्योगिक एवं निर्माण स्थलों आदि पर कार्यरत श्रमिकों के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं. आदेश में विशेष रूप से बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों को साफ एवं स्वच्छ पेयजल की सतत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. पेयजल स्थल पर 'पेयजल' स्पष्ट रूप से स्थानीय भाषा में अंकित हो. पेयजल स्थल, शौचालय, मूत्रालय, नाली या अन्य प्रदूषण स्रोत से कम से कम 6 मीटर दूर स्थित हो.

Burhanpur Heat Stroke Clinic
हीट स्ट्रोक क्लीनिक शुरू करने के निर्देश (ETV Bharat)

जिन कारखानों में 250 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, वहां गर्मी के मौसम (मार्च से जून) में ठंडे पेयजल के लिए वाटर कूलर अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए. कार्यस्थल से पेयजल केंद्र की दूरी 50 मीटर से अधिक न हो. श्रमिकों के लिए धूप से बचाव के लिए छाया की समुचित व्यवस्था की जाए. कार्य समय में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाए. प्रत्येक औद्योगिक परिसर में पर्याप्त मात्रा में ओआरएस पाउडर उपलब्ध रखा जाए. किसी भी श्रमिक को लू लगने की स्थिति में तत्काल प्राथमिक उपचार एवं नजदीकी अस्पताल में उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

MP HEALTH DEPARTMENT ADVISORY
HOW TO PREVENT HEATSTROKE
BURHANPUR HEAT STROKE CLINIC
MP ADVISORY SEVERE FOR HEAT
INDORE HOSPITALS HEAT STROKE CLINIC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.