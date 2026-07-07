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बहन को अधमरा कर कराया भर्ती, अस्पताल में दिया जहर, हॉरर किलिंग का दहलाने वाला प्लान

प्रेम संबंध से नाराज परिजन ने युवती को उतारा मौते के घाट ( ETV Bharat )

करीब 3 महीने बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें 26 वर्षीय ज्योति अग्रवाल के सिर और शरीर में कई जगहों पर चोटों के निशान की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने तीन महीने तक साक्ष्य जुटाकर मृतक युवती के भाई और परिजन से पूछताछ की. जिससे मामले का खुलासा हुआ. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मां और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.

इंदौर: हीरानगर थाना क्षेत्र में हॉरर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां प्रेम संबंधों से नाराज होकर भाई और मां ने 2 अप्रैल की रात अपनी बहन 26 वर्षीय ज्योति अग्रवाल पर जानलेवा हमला किया. मामले को आत्महत्या साबित करने के लिए अधमरी हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान मुंह में जहरीला पदार्थ डाल दिया. 3 अप्रैल को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

आरोपी भाई प्रकाश अग्रवाल गिरफ्तार (ETV Bharat)

इलाज के दौरान मृतक के मुंह में डाला जहर

पुलिस लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी, इस दौरान पुलिस को कई तरह के सबूत मिले. जब पुलिस ने आरोपी मां शीतल अग्रवाल और भाई प्रकाश अग्रवाल से पूछताछ की तो उसने बताया कि ज्योति ऑनलाइन कारोबार करती थी. घटना वाले दिन वह अपने प्रेमी से मुलाकात करने के लिए जा रही थी. जिसको लेकर मां और बेटे ने ज्योति को रोकने का प्रयास किया. इसी दौरान विवाद हुआ तो ज्योति के भाई प्रकाश ने उसके सिर दीवार में पटक दिया. जिससे वह गंभीर घायल हो गई. इस घटना को आत्महत्या दर्शाने के लिए इन्होंने अस्पताल में इलाज के दौरान मृतका को जहरीला पदार्थ खिलाने का प्रयास किया.

हत्या के आरोप में मां शीतल अग्रवाल गिरफ्तार (ETV Bharat)

पुलिस को गुमराह करने की कोशिश

जब घटना की जांच के लिए पुलिस घर पर पहुंची तो वहां पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. डीवीआर में किसी तरह की कोई रिकोर्डिंग नहीं थी. जिसके चलते पुलिस ने अलग-अलग एंगलों से जांच कर घटनाक्रम का खुलासा कर आरोपी मां और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.

एसीपी रुबीना मिजवानी ने बताया, "पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने अलग-अलग तरह से जांच कर मामले का खुलासा किया है. आरोपी मां और भाई के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है."