इंदौर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार परिवार को मारी टक्कर, 3 की मौत
धार से इंदौर जा रहा परिवार हादसे का शिकार, तेज रफ्तार टैंकर ने पिछे से मारी टक्कर. महिला और 2 बच्चे की मौत, 3 घायल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 7:16 PM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में सुबह 7 बजे बाइक और टैंकर में टक्कर होने से एक महिला सहित उसके 2 मासूम बच्चे की मौत हो गई. वहीं, एक बच्चा और महिला के पति सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां दोनों का उपचार जारी है. पुलिस टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर जांच कर रही है.
टैंकर ने बाइक को रौंदा
पूरा मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र का है. जहां अशोक अपनी पत्नी अनीता, 3 बच्चों और राजेश नामक व्यक्ति के साथ बाइक पर सवार होकर धार की तरफ से इंदौर आ रहे थे. इस दौरान धार रोड के हाई लिंक सिटी बायपास पर पीछे से एक तेज रफ्तार टैंकर ने अशोक की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. पत्नी अनीता और दो मासूम बच्चों की मौत हो गई है. वहीं अशोक, राजेश और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया. बता दें कि बाइक पर 6 लोग सवार थे जिसमें 3 बच्चे और 3 व्यस्क थे.
मां सहित दो बच्चों की मौके पर मौत
हादसे की सूचना मिलते ही चंदननगर पुलिस मौके पर पहुंची और टैंकर चालक अमित वैष्णव के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. इसके अलावा टैंकर को जब्त कर लिया गया है. पुलिस मामले की काफी बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है.
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एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने कहा, "चंदन नगर थाना क्षेत्र में सुबह करीब 7 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया. बाइक सवार अपने परिवार के साथ धार जिले से इंदौर की तरफ आ रहे थे. इस दौरान टैंकर ने पिछे से बाइक में टक्कर मार दी. दो बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई. पुलिस ने मामले में टैंकर को जब्त कर वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है. हर पहलु से मामले की जांच की जा रही है."