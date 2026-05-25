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हनीट्रैप गिरोह ने उगले राज, हाईप्रोफाइल नेताओं और IAS-IPS अफसरों के अश्लील वीडियो

इंदौर में बड़े कारोबारी को ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार गैंग ने अश्लील वीडियो से ठगने के तरीके क्राइम ब्रांच के अफसरों को बताए.

Indore Honeytrap Gang
हनीट्रैप गिरोह के निशाने पर रसिकमिजाज टाइप के नेता (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 5:30 PM IST

3 Min Read
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इंदौर : हनीट्रैप गैंग से क्राइम ब्रांच इंदौर को पूछताछ में कई राज पता चले हैं. गैंग की रिशु चौधरी और उसके बॉयफ्रेंड सहित अन्य लोगों से पूछताछ के आधार पर कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है. इंदौर क्राइम ब्रांच ने शराब कारोबारी को ब्लैकमेल करने के मामले में अलका दीक्षित उसके बेटे, मित्र लाखन चौधरी को गिरफ्तार किया. तीनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि भोपाल की रहने वाली श्वेता जैन भी इस रैकेट में शामिल है.

हाई प्रोफाइल लोगों को किया टारगेट

आरोपियों ने पुलिस को बताया कि हाई प्रोफाइल लोगों को फंसाकर उनके अश्लील वीडियो बनाते थे फिर उन्हें ब्लैकमेल करते थे. इस आधार पर पुलिस ने श्वेता जैन को भी गिरफ्तार किया. श्वेता जैन से जब इंदौर क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की तो पता चला कि वह सागर की रहने वाली रिशु चौधरी के साथ मिलकर हाई प्रोफाइल लोगों के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रही थी. रिशु चौधरी के पास से कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी पुलिस ने बरामद किए हैं.

इंदौर डीसीपी राजेश त्रिपाठी (ETV BHARAT)

रिशु चौधरी से कई सबूत बरामद

जांच में ये बात सामने आई कि रिशु चौधरी बीजेपी नेताओं को ब्लैकमेल कर उनसे पार्टी में बड़ा पद चाहती थीं. हालांकि इस बारे में रिशु के खिलाफ किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई. लेकिन उसके पास मिले तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से खुलासा हुआ कि वह जल्द ही कुछ लोगों को ब्लैकमेल कर सकती थी. रिशु चौधरी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई भाजपा-कांग्रेस नेताओं के साथ ही आईपीएस और आईएएस अधिकारियों से भी संबंध हैं.

Indore Honeytrap Gang
हनीट्रैप गैंग की रेशु चौधरी (ETV BHARAT)

रिशु के पास कई अफसरों व नेताओं के नंबर मिले

रिशु चौधरी के पास पुलिस को उसके फोन में कई भाजपा और कांग्रेस नेताओं के साथ ही आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नंबर मिले हैं, जिनमें से कुछ अधिकारी और भाजपा नेताओं के संपर्क में वह लगातार बनी रहती थी. रिशु के बारे में पुलिस को यह भी जानकारी लगी कि उसकी शादी भोपाल के एक व्यक्ति से हुई थी, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया था और एक युवक के साथ वह रहती थी. उसी के साथ वह इंदौर के साथ ही कई अन्य जगहों पर मुलाकात करने के लिए भी जाती थी.

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हनीट्रैप गैंग की श्वेता जैन (ETV BHARAT)

कांस्टेबल निलंबित, बर्खास्त करने की तैयारी

रिशु चौधरी और श्वेता जैन की मदद करने वाले पुलिस आरक्षक विनोद शर्मा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, उसे निलंबित कर दिया है. उसे बर्खास्त करने को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखा गया है. इंदौर डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया "आरोपियों ने पूछताछ में कई बातें स्वीकार की हैं. इन्हीं के आधार पर आगे की जांच हो रही है."

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