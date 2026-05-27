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होम प्लांटेशन घरों को बना रहे क्लासी, सुंदरता के साथ दे रहे शुद्ध हवा और ठंडक

माना जा रहा है कि भीषण गर्मी में इस तरह के पौधों से यदि घर में लगा दिया जाए, तो घर के अंदर का तापमान 4 से 5 डिग्री तक काम हो सकता है. वहीं घर के अंदर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी सुधर सकता है. यही वजह है कि आजकल कई घरों में इसी तरह के पौधे अब न केवल प्रदूषण बल्कि गर्मी से बचने का महत्वपूर्ण माध्यम है.

तुलसी, मनीप्लांट, एलोवेरा और स्नेक प्लांट जैसे पौधे घरों की शोभा बढ़ाने के साथ अब शुद्ध ऑक्सीजन और ठंडक का एहसास करवा रहे हैं. शहरी इलाकों में अब लोग बाहर जगह नहीं होने के कारण घरों के अंदर ही ऐसे पौधे प्रेफर कर रहे हैं, जो घर की सुंदरता के साथ शुद्ध हवा देने के लिए उपयोगी माने जाते हैं. इतना ही नहीं आजकल लोग गर्मी से बचने के लिए भी घरों में इस तरह के कई-कई पौधों का उपयोग कर रहे हैं.

इंदौर: शहरी इलाकों में घटती हरियाली और प्रदूषित होती आबोहवा के चलते अब कूलिंग इफेक्ट देने वाले इंडोर प्लांट का खासा क्रेज है. जो गर्मी के दिनों में घर में भरपूर ऑक्सीजन देने के साथ ठंडक का एहसास करा रहे हैं. इसके साथ ही घरों के अंदर जो प्लांटेशन होता है, वह घर की सुंदरता में भी चार चांद लगाता है. साथ ही ये पौधे घर के अंदर की हवा यानि एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी ठीक करते हैं.

घरों में ऑक्सीजन देने वाले 10 प्रमुख पौधे

दरअसल, नासा की क्लीन एयर स्टडी के अनुसार घर के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने के साथ हवा को शुद्ध करने वाले 10 तरह के पौधे प्रमुख हैं. जिनमें स्नेक प्लांट जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं. एरिका पाम जो कार्बनडाई आक्साइट अवशोषित करके ऑक्सीजन देने के लिए चर्चित है. मनी प्लांट जो कम रोशनी में भी तेजी से आक्सीजन प्रदान करता है और प्रदूषित हवा को सोख्ता भी है. इसके अलावा स्पाइडर प्लांट जो हवा से फॉर्मेल्डिहाइड जैसे प्रदूषण को काम करता है. वहीं पीस लिली, एलोवेरा, गुलदाउदी, इंग्लिश आइवी, लेडी पाम और रेड एज ड्रेसेना पौधे जैसे तमाम और सुंदर पौधे हैं, जो घर के अंदर प्रदूषित हवा को अवशोषित करके ऑक्सीजन देते हैं.

घर सजाने के साथ पौधे देते हैं शुद्ध हवा (ETV Bharat)

भाग्य बढ़ाने वाले पौधे भी

पौधों को भाग्योदय का प्रतीक भी माना जाता है. जिनमें खासतौर पर जेड प्लांट, पाम का पौधा और एग्लोनीमा आदि पौधे हैं. जिन्हें लकी प्लांट माने जाने के कारण घर-घर में रखा जाता है. वहीं स्नेक प्लांट को लेकर मान्यता यह भी है कि यह पौधा अपने आसपास की 80 वर्ग फीट के क्षेत्र की ऑक्सीजन को शुद्ध करने का काम करता है.

इनडोर प्लांटेशन (ETV Bharat)

इंदौर में बॉटनिकल विशेषज्ञ डॉ गौतम कोठारी का कहना है कि "पहले लोग सिर्फ डेकोरेटिव पौधे ही घरों में रखते थे, लेकिन अब लगातार ऑक्सीजन देने वाले और घरों को शीतलता प्रदान करने वाले पौधों का भी क्रेज है, क्योंकि यह घर का वातावरण शुद्ध करते हैं और प्रदूषण की टाक्सीसिटी को भी कम करने में कारगर हैं.

उन्होंने बताया यदि पौधों को घर में रखा जाए या घर के बाहर भी रखा जाए. जहां से गर्म हवा आती है, तो यह पौधे गर्म हवा के संपर्क में आने के बाद मकान का तापमान 4 से 5 डिग्री तक काम कर सकते में सक्षम है. वहीं इनडोर पौधे होने के कारण घर में हरियाली के साथ शांति का वातावरण भी बना रहता है."