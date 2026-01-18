न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने उतरी टीम इंडिया, होलकर स्टेडियम में चल रहा है मैच
इंदौर के होलकर स्टेडियम में न्यूजीलैंड और भारत के बीच वनडे सीरीज का फाइनल मुकाबला, विराट और रोहित को देखने उमड़ी क्रिकेट प्रेमियों की भीड़.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 18, 2026 at 2:02 PM IST
इंदौर: होलकर स्टेडियम में रविवार 18 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मैच चल रहा है, स्टेडियम में मौजूद क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह है. वहीं कई क्रिकेट प्रेमी रोहित और विराट कोहली को शतकीय पारी खेलते हुए देखने के लिए आए हैं. भारतीय टीम को सीरीज जीते देखने के लिए इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारी भीड़ उमड़ी है.
ट्रॉफी अपने नाम करने उतरेगी टीम इंडिया
इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गये मैचों के रिकॉर्ड को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय टीम के लिए हमेशा यह स्टेडियम काफी मददगार रहा है. आज यानी रविवार को यहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला है. यह मुकाबला बहुत अहम है, क्योंकि इस सीरीज में दोनों टीमें एक-एक मैच जीतकर बराबरी पर खड़ी हैं. आज का मैच तय करेगा कि कौन सी टीम सीरीज अपने नाम करेगी.
होलकर स्टेडियम में फैंस का उमड़ा हुजूम
इस मैच को लेकर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह है. मैच देखने के लिए स्टेडियम के बाहर बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमियों का हुजूम उमड़ा है. इन क्रिकेट प्रेमियों से ईटीवी भारत की टीम ने बात की. भोपाल से मैच देखने पहुंचे पंकज श्रीवास्तव का कहना है कि "इस बार होलकर स्टेडियम में भारतीय टीम 350 से 400 रन बनाएगी. साथ ही उन्होंने बताया कि रोहित और विराट कोहली को बैटिंग करते हुए देखने के लिए आया हुए हैं. पता नहीं फिर उनको इस स्टेडियम में खेलते हुए देखने का मौका मिले या न मिले."
'शतकीय पारी खेलेंगे विराट और रोहित'
राजगढ़ के खिलचीपुर से मैच देखने पहुंचे विजय सोलंकी ने कहा, "हम भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि विराट और रोहित इंदौर के होलकर स्टेडियम में शतकीय पारी खेलेंगे." फिलहाल, यहां मैच देखने के लिए पहुंचे क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह है. होलकर स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम का सपोर्ट करने के लिए इंदौर के साथ ही आसपास के जिलों से भी कई क्रिकेट प्रेमी पहुंचे हैं, जिनमें उज्जैन, देवास, मऊ, पीथमपुर के साथ ही धार, सिवनी, भोपाल और जबलपुर सहित देश के अलग-अलग राज्यों से भी क्रिकेट फैंस जुटे हैं.
चप्पे-चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर
सचिन का सबसे बड़ा फैन सुधीर भी इंदौर के होलकर स्टेडियम में मैच देखने के लिए पहुंचा है. उनका भी कहना है कि "इस बार टीम इंडिया काफी बड़े अंतर से न्यूजीलैंड को हराएगी." वहीं फैंस और खिलाड़ियों की सुरक्षा में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है. करीब 1500 से अधिक का पुलिस बल होलकर स्टेडियम के आसपास लगाया गया है. ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए भी पुलिस चप्पे-चप्पे पर नजर बनाए हुए है.
- इंदौर में पीने के पानी को लेकर अलर्ट है इंडियन क्रिकेट टीम, वाटर प्यूरीफायर ले होटल पहुंचे शुभमन गिल
- इंदौर पहुंचीं भारत व न्यूजीलैंड की टीमें, संडे को वनडे मैच, हाईराइज बिल्डिंग्स पर जवान
अस्थाई पार्किंग की व्यवस्था की गई
एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है कि "होलकर स्टेडियम में मैच को लेकर जहां सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है. वहीं वाहन पार्किंग को लेकर भी होलकर स्टेडियम के आसपास विभिन्न क्षेत्रों में अलग से अस्थाई पार्किंग बनाई गई है. क्रिकेट प्रेमी अपनी गाड़ियों को यहां पार्क कर होलकर स्टेडियम पर पहुंचेंगे."