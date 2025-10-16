ETV Bharat / state

परीक्षा देने का नहीं था मन, फैला दी प्रिंसिपल के मौत की खबर, जानिए फिर क्या हुआ

मध्य प्रदेश के इंदौर में परीक्षा स्थगित कराने के लिए सोशल मीडिया पर फैलाई प्राचार्य के मौत की अफवाह, 2 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज.

INDORE PRINCIPAL DEATH FAKE NEWS
इंदौर में परीक्षा से बचने के लिए छात्रों ने प्रिंसिपल के मौत की अफवाह फैला दी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 7:30 PM IST

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. भवरकुंआ थाना क्षेत्र में मौजूद होलकर साइंस कॉलेज की परीक्षा स्थगित करने के इरादे से कथित तौर पर 2 छात्रों ने कॉलेज प्राचार्य के निधन की एक मनगढ़ंत और भ्रामक मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर किया था. कॉलेज प्राचार्य की शिकायत पर भवरकुंआ थाना पुलिस ने दो छात्रों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

2 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज

पूरा मामला इंदौर के भवरकुंआ थाना क्षेत्र का है. आरोप है कि होलकर साइंस कॉलेज में होने वाली सीसीई की परीक्षा को स्थगित करने के मकसद 2 छात्रों ने कॉलेज की प्राचार्य डॉ. अनामिका जैन की मौत का मनगढ़ंत और भ्रामक मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर किया था. जिसमें लिखा था कि प्राचार्य की मृत्यु हो जाने के कारण परीक्षा रद्द की जाती है.

2 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज (ETV Bharat)

परीक्षा रुकवाने के लिए फैलाई गई झूठी खबर

मामले की सूचना कॉलेज प्रशासन तक पहुंची. जानकारी के अनुसार, इस अफवाह की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से ही कॉलेज की प्राचार्य डॉ. अनामिका जैन को लगी थी. इसके बाद मामले की शिकायत भवरकुंआ थाना पुलिस को की गई. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दो छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है.

घर पर शोक जताने वालों का तांता

प्राचार्य अनामिका जैन को नागेश और एक अन्य छात्र ने फोन कर हाल-चाल जाना और सोशल मीडिया पर उनके मौत की फर्जी खबर चलने की जानकारी दी. जिसके बाद प्रींसिपल ने अपने स्तर पर मामले की तफ्तीश की. जिसमें पाया गया कि हिमांशु जायसवाल और मयंक नामक छात्र ने फर्जी सूचना शेयर किया. प्राचार्य अनामिका जैन ने बताया कि "इस तरह के मैसेज चलने के कारण मैं मानसिक तनाव में आ गई और काफी परेशान भी रही. इसी के बाद छात्रों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाने जैसा कदम उठाया."

इंदौर के एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल ने बताया कि "कॉलेज के लेटरहेड का 2 छात्रों द्वारा डिजिटली उपयोग किया गया. लेटरहेड में कॉलेज की प्राचार्य डॉ. अनामिका जैन की मृत्यु की झूठी खबर फैलाई गई है. इसके आरोप में दोनों छात्रों के खिलाफ बीएनएस की धारा में मामला दर्ज किया गया है."

