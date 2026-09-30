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जो कहीं नहीं कर पाते तर्पण उनका ठिकाना इंदौर में होलकर राजघराने का मुख्य समाधि स्थल

इंदौर : मालवा के होल्कर राजघराने की लोकमाता अहिल्याबाई होलकर दान-पुण्य और परोपकार के लिए चर्चित रही. अब उनकी समाधि (छत्री) पर भी परोपकार की यही परंपरा सामूहिक तर्पण के रूप में निभाई जा रही है. इंदौर में होलकर राजघराने के मुख्य समाधि स्थल कृष्णपुरा छत्री परिसर में सामूहिक श्राद्ध कर्म दिवंगतों की आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है. इनमें ऐसे दिवंगत होते हैं, जिनका किसी कारणवश से तर्पण अथवा श्राद्ध कर्म नहीं हो सका.

देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रेरणा से यहां सामाजिक संस्था अनंत सेवा न्यास नामक संस्था परंपरा को निभाते हुए निःशुल्क श्राद्ध कर्म का आयोजन करती है. सामूहिक तर्पण को लेकर संस्था की मन्यता है कि लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर ने दूसरों की सेवा और पुण्य कर्मों की जो आधारशिला मालवा में रखी, वह तर्पण के माध्यम से ही सही भविष्य में कायम रहना चाहिए. राज परिवार के समाधि स्थल कृष्णपुरा छत्री पर सुबह 7:30 बजे से 10:00 बजे तक श्राद्ध पक्ष में हर साल यह आयोजन गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद के लिहाज से और ज्ञात-अज्ञात दिवंगतों की मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है.

आयोजन में सारी सामग्री फ्री में देते हैं

सामूहिक श्राद्ध कर्म आयोजन के सूत्रधार पंडित अशोक चतुर्वेदी बताते हैं "होलकर राजघराने ने इंदौर में सरस्वती कृष्ण और चंद्रभागा नदी के संगम पर अपने शासको का अंतिम संस्कार किया था. इस स्थान पर यह आयोजन होता है. ये सभी के लिए निःशुल्क व्यवस्था है. आयोजन में पूरे कर्मकांड और विधिविधान से तर्पण करने के लिए विभिन्न पुरोहित तर्पण की सामग्री के साथ मौजूद रहते हैं. वे माइक पर मंत्रोचार के साथ सभी से तर्पण कराते हैं. इस दौरान उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री भी संस्था द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है. स्नान के बाद पारंपरिक वस्त्र और बर्तन आदि की व्यवस्था अनंत सेवा न्यास द्वारा की जाती है."

इंदौर का श्री छत्रेश्वर महादेव मंदिर (ETV BHARAT)

अहिल्याबाई होल्कर ने देशभर में बनवाए मंदिर

अहिल्याबाई होल्कर ने सन् 1767 से लेकर 1795 के बीच अपने जीवनकाल में राज परिवार के एक बड़े कोष से देश में प्रमुख मंदिरों का निर्माण कराया. इसके अलावा धर्मशालाएं, प्रमुख नदियों पर घाट और प्रमुख मंदिरों के पूजा विधान की प्रक्रिया में आर्थिक योगदान दिया. उनके द्वारा बनवाए गए प्रमुख मंदिरों में उज्जैन का चिंतामन गणेश मंदिर, ओंकारेश्वर का ममलेश्वर मंदिर, नासिक में श्री राम मंदिर, पंढरपुर श्री राम मंदिर, उनकी जन्म भूमि चौंडी में महादेव मंदिर, चित्रकूट मंदिर, पुष्कर का मंदिर, ऋषिकेश का श्री राम मंदिर, भुसावल सुल्तानपुर के मंदिर, प्रयाग में विष्णु मंदिर, जेजुरी में गौतमेश्वर मंदिर, मिरी स्थित महादेव मंदिर, मथुरा में वृंदावन मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर सोमनाथ मंदिर, गया में विष्णुपद मंदिर एलोरा घश्नेश्वर मंदिर समेत कई मंदिर हैं.