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भीषण गर्मी से बचाती थी ऐतिहासिक बावड़ी, अंडरग्राउंड रेस्ट हाउस के साथ महल तक सुरंग

इंदौर में सदियों पुरानी जल संरक्षण की अद्भुत पहचान रहीं बावड़ियां धीरे-धीरे लुप्त होने की कगार पर हैं. शहरीकरण, अवैध कब्जे और रख-रखाव के अभाव ने इन ऐतिहासिक धरोहरों को कचरा घर और खंडहर में बदल दिया है.

इंदौर: गर्मी से बचाव के आधुनिक साधनों की तुलना में महलों की प्राचीन जल संरचनाएं और प्राचीन बावड़ियों का कोई जोड़ नहीं है. इन बावड़ियों में अंडरग्राउंड आरामगाह और अन्य स्थान पर जाने के लिए सुरंग होती थीं, जहां गर्मी के दिनों में राजा के साथ उनके सिपहसालार और अन्य लोग युद्ध या शिकार पर होने की स्थिति में रुका करते थे. इन बावड़ियों के आसपास सराय भी होतीं थीं जहां बाहर से आने वाले लोग आराम करते थे.

इंदौर के लालबाग परिसर में 19वीं सदी में काले पत्थर से तराशी गई चंपा बावड़ी, गर्मी के दिनों में आज भी अपनी भरपूर पानी, ठंडक और प्राकृतिक खूबियों के कारण चर्चा में है. मालवा के होलकर शासकों ने 1836 में महाराजा यशवंत राव प्रथम के पुत्र मल्हार राव द्वितीय की स्मृति में इस बावड़ी का निर्माण कराया गया था. यहा बावड़ी बाकायदा अंडरग्राउंड महल की शक्ल में है. जिसमें जमीन के अंदर जाने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशाओं से सीढ़ियां बनी हुई हैं.

काले पत्थर से तराशी गई चंपा बावड़ी (ETV Bharat)

महलनुमा इस बावड़ी में अंदर ही आकर्षक विश्राम स्थल है. जिसका गर्मियों के दिनों में राजा महाराजाओं द्वारा उपयोग किया जाता था. उस दौरान जब लालबाग में पानी की जरुरत महसूस होती थी तो इसी बावड़ी के पानी से वहां बनाए गए जलकुंड को भर जाता था. उस दौर में जब लालबाग स्थित राजभवन की इमारत नहीं थी तब भी वहां के बगीचे को विकसित करने के लिए बावड़ी के पानी का उपयोग किया जाता था.

अंडरग्राउंड रेस्ट हाउस के साथ महल तक होती थी सुरंग (ETV Bharat)

तीन मंजिला बावड़ी में भूमिगत रेस्ट हाउस

गर्मी के दिनों जहां इंदौर शहर में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है वहीं इसके विपरीत शहर की कई प्राचीन बावड़ियों में पानी की कोई कमी नहीं है. चंपा बावड़ी में भी फिलहाल यही स्थिति है जहां सीढ़ियों से नीचे उतरते ही बावड़ी अपने प्राकृतिक जल स्रोतों की मदद से आज भी लबालब है. बावड़ी में बाकायदा नागर शैली और राजपूत मराठा शैली में शिल्प निर्माण के साथ काले पत्थरों से मेहराब तैयार की गई है, वही पानी के तल से ही अंदर जाने के 2 रास्ते हैं. यह आरामगाह के कक्षों की ओर जाता है. फिलहाल बावड़ी पानी से भरी हुई है इसलिए इसमें कितने कक्ष हैं यह बता पाने की स्थिति में शहर के इतिहासकार भी नहीं हैं.

गर्मी में भी बावड़ी के भूजल स्तर में कोई कमी नहीं (ETV Bharat)

'आरामगाह के अलावा महल तक सुरंग'

इस बावड़ी का महत्व बताते हुए इतिहासकार जफर अंसारी बताते हैं, "बावड़ी में आरामगाह के अलावा राजबाड़ा से लेकर फूटी कोठी तक सुरंग का निर्माण भी किया गया था. बावड़ी में बाकायदा सुरंग के अंदर ऑक्सीजन डक्ट भी बनाई गई थी, जो आज भी जमीन के अंदर मौजूद है. जब भी प्लेग जैसी बीमारी फैलती थी तो बचाव के लिए लोग ऐसी ही बावड़ियों के आसपास शरण लेते थे."

तीन मंजिला बावड़ी में भूमिगत रेस्ट हाउस (ETV Bharat)

इतिहासकार जफर बताते हैं, "युद्ध और हमले की स्थिति में राजा महाराजा राजमहल छोड़कर शहर के बाहर मौजूद ऐसी ही बावड़ियों में रुक कर युद्ध की योजना और रणनीतियों पर विचार विमर्श करते थे. वहीं शिकार पर जाने अथवा लौटने पर इन बावड़ी का उपयोग आरामगाह या ऐशगाह के रूप में भी किया जाता था. इसके अलावा जब भी हमले की स्थिति बनती थी तो चंपा बावड़ी में मौजूद पानी के अंदर भूल भुलैया और सुरंग से होकर राजा और रानियां बाकायदा शहर से बाहर निकल जाया करते थे. इसके अलावा बावड़ी के अंदर मौजूद सुरंग से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर आसानी से पहुंच जाते थे."

इंदौर की चंपा बावड़ी (ETV Bharat)

'गर्मी में भी बावड़ी के भूजल स्तर में कोई कमी नहीं'

पर्यावरणविद् ओपी जोशी बताते हैं, "चंपा बावड़ी पुरातत्व महत्व की इमारत है. इसके वास्तविक स्वरूप को बचाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं. इस बावड़ी के पानी का उपयोग लालबाग में सिंचाई के अलावा पीने के लिहाज से भी किया जाता था लेकिन अब सफाई नहीं होने के कारण पानी कुछ हद तक दूषित हो चुका है. गर्मियों में भी बावड़ी के भूजल स्तर में कोई कमी नहीं आई है. ऐसी स्थिति में बावड़ी को साफ करके इसके पानी का सार्वजनिक उपयोग किया जा सकता है इसलिए भी इसे सहेजने की जरूरत है."