इंदौर में हिंगोट युद्ध, कलिंगा और तुर्रा टीम ने एक दूसरे पर फेंका बारूद, 36 लोग घायल

गौतमपुरा में परंपरागत युद्ध का आयोजन दीपावली के बाद इंदौर के गौतमपुरा में परंपरागत युद्ध का आयोजन किया जाता है. जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों के द्वारा भाग लिया जाता है. यह परंपरा काफी पुरानी है. परंपरा के मुताबिक, युद्ध में कलिंगा और तुर्रा की टीम आमने सामने होती हैं. दोनों टीमों के द्वारा विशेष प्रकार के फल के बीज में बारूद बनाकर इसे तैयार किया जाता है. फिर उसमें आग लगाकर एक दूसरे पर फेंका जाता है. इस दौरान कई लोगों की गंभीर चोटें भी आ जाती हैं.

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंगोट युद्ध की सदियों पुरानी परंपरा निभाई गई. इस दौरान युद्ध में तकरीबन 36 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए देपालपुर हॉस्पिटल सहित अन्य जगहों पर भर्ती किया गया है. इस युद्ध में गौतमपुरा क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों द्वारा भाग लिया जाता है. यह वर्षों पुरानी परंपरा है और इस परम्परा का आयोजन आज भी ग्रामीणों के द्वारा उसी तरह से किया जा रहा है. एतिहात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन युद्ध स्थल पर मौजूद रहा.

फल में बारूद डालकर फेंकते हैं एक दूसरे पर

हिंगोद युद्ध गौतमपुरा का एक प्राचीन एवं सांस्कृतिक परंपरा के रूप में मनाए जाने वाली पर्व है. इस दौरान गौतमपुरा के आसपास के ग्रामीणों की दो टीमें होती हैं जिसे तुर्रा और कलंगी के नाम से जाना जाता है. टीम के सदस्य हिंगोरिया पेड़ से प्राप्त फल में बारूद डालकर उसे जलाकर एक दूसरे पर फेंकते हैं. जिस भी टीम की पोटली सबसे अधिक और सबसे पहले नष्ट होती है उसको हारने का प्रयास किया जाता है.

शहर के वरिष्ठ समाजसेवी सोहन सोलंकी का कहना है कि, ''यह परंपरा काफी प्राचीन है. पूर्वजों द्वारा जो परंपरा शुरू की गई थी उसका पालन करने के लिए ही प्रत्येक साल दीपावली के बाद इस पर्व का आयोजन किया जाता है. प्राचीन काल में गौतमपुरा और रुणजी के ग्रामीणों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हमला किया जाता था. फिर बाद में उन दोनों टीमों का नाम कलंगी और तुर्रा दिया गया. तभी से यह युद्ध जारी है. इस युद्ध को लेकर एक भ्रांति यह भी है कि प्राचीन समय में एक गांव दूसरे गांव पर अनाज और अन्य वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हमला कर देता था और उसी को देखते हुए यह प्रथा आज भी जारी है.

हिंगोट युद्ध में 36 लोग घायल

देपालपुर एसडीओपी संघ प्रिय सम्राट का कहना है कि, ''हर साल होने वाले इस हिंगोट युद्ध में पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगाने के साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाता है. जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर युद्ध स्थल पर एंबुलेंस सहित तमाम तरह की व्यवस्था भी की जाती है. किसी भी दर्शक को किसी तरह की कोई चोट ना लगे उसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है. जिस जगह पर युद्ध होता है उसके आसपास किसी भी दर्शक को जाने की अनुमति नहीं होती है. बकायदा बैरिकेडिंग कर रोका जाता है.

युद्ध के दौरान जिन भी योद्धाओं को चोट लगती हैं उन्हें तत्काल एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा जाता है. इस बार के युद्ध में दोनों टीमों की ओर से तकरीबन 36 योद्धा घायल हुए हैं. जिनमें से चार को देपालपुर स्थित अस्पताल में भर्ती किया गया है. जबकि दो को गंभीर घायल होने के चलते इंदौर के एमवाय अस्पताल भेजा गया है. अन्य को सामान्य चोट होने के चलते हॉस्पिटल में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई.''