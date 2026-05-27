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ये है सेंट्रल इंडिया का सबसे ऊंचा IT पार्क, 21 मंजिला ग्रीन बिल्डिंग में आकार लेगा आईटी हब

मध्य प्रदेश के इंदौर में दो नए IT पार्क को किया जा रहा विकसित, हर सुविधाओं से होगा लैस, 10000 युवाओं को मिलेगा रोजगार.

IT HUB BUILT GREEN BUILDING INDORE
21 मंजिला ग्रीन बिल्डिंग में आकार लेगा आईटी हब (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 1:46 PM IST

3 Min Read
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इंदौर: सेंट्रल इंडिया के आईटी हब के रूप में स्थापित हो रहा इंदौर अब आईटी का नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट सेंटर भी बन रहा है. जहां टीसीएस इंफोसिस जैसी कई नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां मौजूद हैं. इसके बावजूद आईटी सेक्टर में बिल्टअप स्पेस की डिमांड के चलते यहां अब दो नए आईटी पार्क विकसित किए गए हैं, जो आईटी सेक्टर की कई कंपनियों के मुख्यालय भी होंगे.

सेंट्रल इंडिया के सबसे ऊंचे IT पार्क को किया जा रहा विकसित

इंदौर, बिल्ट-अप स्पेस आधारित औद्योगिक विकास और निवेश के लिहाज से नए स्टार्टअप और आईटी कंपनियां रेडी टू यूज प्रेमिसेस की डिमांड कर रही हैं. ऐसी तमाम कंपनियों के लिए एमपी में अब बिल्ट-अप स्पेस आधारित औद्योगिक परिसरों का विकास किया जा रहा है. इसके अलावा पारंपरिक भूखंड आवंटन मॉडल के साथ-साथ अब प्लग-एंड-प्ले फैसिलिटी भी विकसित की जा रही है.

ईडी एमपीआईडीसी ने दी जानकारी (ETV Bharat)

इस दिशा में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा आईटी पार्क-3 एवं आईटी पार्क-4 के रूप में सेंट्रल इंडिया की सबसे ऊंचे आईटी पार्क को विकसित किया जा रहा है. इंदौर में आईटी पार्क-3 को प्रदेश का राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आईटी निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने की तैयारी है. जहां लगभग 11 लाख वर्गफीट निर्मित क्षेत्र विकसित की जा रही 21 मंजिला इमारत की लागत 550 करोड़ रुपए है. वर्तमान में परियोजना का लगभग 70 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जो अक्टूबर में पूरा हो जाएगा.

Indore IT Park developed
आईटी पार्क तीन में बनेगा रिक्रिएशन जोन (ETV Bharat)

आईटी पार्क 4 बनेगा जिला ग्रीन बिल्डिंग

आईटी पार्क 4 को 9 मंजिला ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित किया जा रहा है. यह भवन एक आधुनिक एवं इंटीग्रेटेड आईटी परिसर होगा. यह परिसर लगभग 1 लाख वर्गफीट निर्मित क्षेत्र विकसित किया गया है. जिसकी स्वीकृत लागत 47 करोड़ रुपए है. वर्तमान में परियोजना का लगभग 90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है. जिस पर 27 करोड़ से अधिक का व्यय किया जा चुका है.

काम को जल्द पूरा किया जा रहा है. इस भवन को आने वाले महीने में लीज के लिए उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है. इस परियोजना से लगभग 1,500 रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है.

IT hub built green building Indore
अगले माह तैयार हो जाएगा आईटी पार्क -4 (ETV Bharat)

मध्य भारत का सबसे ऊंचा आईटी पार्क भवन

21 मंजिला यह भवन मध्य भारत का सबसे ऊंचा आईटी पार्क भवन होगा. जिसे एक आधुनिक एवं इंटीग्रेटेड आईटी परिसर के रूप में विकसित किया जा रहा है. परियोजना में कर्मचारियों व कंपनियों की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रिक्रिएशन एरिया, क्रेच सुविधा, वॉक-वे, पूर्ण CCTV कवरेज, EV चार्जिंग स्टेशन, कमर्शियल स्पेस, शॉपिंग जोन एवं फूड जोन जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. यह इमारत आई.टी./आई.टी.ई.एस. कंपनियों, स्टार्टअप्स एवं नवाचार आधारित उद्योगों के लिए आधुनिक कार्यालय अधोसंरचना उपलब्ध कराएगी. जिसमें स्थान के आवंटन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी.

Indore IT Park 3 and 4 Employment
मध्य भारत का सबसे ऊंचा आईटी पार्क भवन (ETV Bharat)

10000 युवाओं को मिलेगा रोजगार

औद्योगिक केंद्र विकास निगम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हिमांशु प्रजापति बताते हैं कि "इंदौर सेंट्रल इंडिया की आईटी सिटी है, जो कॉस्ट कटिंग और बेहतर लिविंग के लिहाज से सबसे बेहतर शहर है. इसलिए बेंगलुरु, पुणे और मुंबई की कई कंपनियां यहां निवेश के लिए इच्छुक हैं. इन कंपनियों के यहां आने से लगभग 10,000 रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है."

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