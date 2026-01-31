ETV Bharat / state

इंदौर में तेज रफ्तार थार का तांडव, बिल्डिंग की पार्किंग में घुस कारों को मारी टक्कर, देखें वीडियो

इंदौर में तेज रफ्तार थार का कहर, चालक ने नशे में पार्किंग में खड़ी कारों को ठोका, युवकों ने पार्टी करने किराए से ली थार.

INDORE THAR HIT MANY CAR
इंदौर में तेज रफ्तार थार का तांडव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 8:38 PM IST

इंदौर: भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार थार कार ने बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी 3 से 4 गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं. टक्कर मारने के बाद थार चालक गाड़ी लेकर वहां से भागने की फिराक में था, लेकिन टक्कर की आवाज सुनकर मौके पर एक-दो लोग पहुंच गए और युवक की जमकर पिटाई कर दी.

सूचना पर पहुंची पुलिस के हवाले गाड़ी समेत चालक युवक को कर दिया गया. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है. वहीं स्थानीय लोगों का कहना था कि युवक शराब पीकर गाड़ी चला रहा था. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

बिल्डिंग की पार्किंग में घुस कारों को मारी टक्कर (ETV Bharat)

बिल्डिंग की पार्किंग में घुसी बेकाबू थार

यह घटनाक्रम इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के लोटस बिल्डिंग में घटा. बताया जा रहा है कि लोटस बिल्डिंग की पार्किंग में अचानक से एक तेज रफ्तार थार एंट्री लेती है और पार्किंग में खड़ी कारों को टक्कर मारते हुए पिलर के पास घुस जाती है. पूरा घटनाक्रम पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. इसका वीडियो भी सामने आया है. जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बिल्डिंग की पार्किंग के अंदर एक तेज रफ्तार थार घुस रही है और लगातार कई कारों को टक्कर मार रही है.

नशे में था थार सवार युवक, एक फरार

इसके बाद थार गाड़ी के चालक को बिल्डिंग के रहवासियों ने रोका और उसकी जमकर पिटाई कर दी. भंवरकुआं थाना प्रभारी राजेंद्र यादव ने बताया, "थार में 4 से 5 लोग मौजूद थे और वे किराए पर थार गाड़ी लेकर शहर में घूम रहे थे. साथ ही चलती गाड़ी में पार्टी मना रहे थे. थार के अंदर से पुलिस ने शराब की बोतल और अन्य सामान भी जब्त किया है. इस मामले में पुलिस ने राजवीर, नीतीश और एक नाबालिग को पकड़ा है. जबकि आदित्य नामक युवक मौके से फरार हो गया है. उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

बाल-बाल बचा वाहन चालक

बिल्डिंग के रहवासी संघ के अध्यक्ष मनोज पटेल ने बताया, "थार चालक शराब के नशे में धुत था और उसने भंवरकुआं क्षेत्र स्थित होलकर कॉलेज के पास एक अन्य वाहन चालक को टक्कर मार दी थी. उसी वाहन चालक से बचने के लिए थार चालक बिल्डिंग की पार्किंग में गाड़ी लेकर आ गया. इस दौरान दूसरे लोग भी थार चालक को ढूंढते हुए बिल्डिंग में आ गए थे. वाहन चालक से बचने के लिए थार कार चालक ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल, गनीमत रही कि इस दौरान कोई अन्य व्यक्ति पार्किंग में मौजूद नहीं था अन्यथा बड़ी घटना घट सकती थी."

